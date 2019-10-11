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В Баку экс-полицейский сбил насмерть студентку - ФОТО

11 Октября, 2019 в 21:53 ~ 1 минута на чтение 8990
В Баку экс-полицейский сбил насмерть студентку - ФОТО

В поселке Мушфигабад Абшеронского района Азербайджана произошло трагичное ДТП.

Как сообщил 1news.az глава отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции МВД АР, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев, житель столицы Азад Агаев, управляя автомобилем марки BMW (госномер 90-DH-530), сбил 17-летнюю Солмаз Абдуллаеву.

«Девушка скончалась по дороге в больницу от полученных травм.

Сбивший ее Азад Агаев – бывший сотрудник полиции, сейчас в отставке. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - подчеркнул Р.Гулиев.

Отметим, что С.Абдуллаева была студенткой-первокурсницей Азербайджанского государственного педагогического университета.

Тимур Рзаев

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