В Баку граждане спровоцировали конфликт с полицией – ВИДЕО

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Полиция Баку прокомментировала распространенные в интернете видеокадры конфликта граждан c сотрудниками полиции.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, по этим кадрам проведено разбирательство.

«Установлено, что запечатленные на видео лица незаконно занимались уличной торговлей в нарушение требований особого карантинного режима. Некоторые СМИ преподнесли это как «нападение на полицию», но это не так. Никакого нападения на сотрудников полиции или сопротивления им не было.

Жители Уджарского района, проживающие квартирантами в Хатаинском районе Баку, Миргалиб и Мирджавад Алиевы умышленно не подчинились законным требованиям сотрудников полиции и создали конфликтную ситуацию, не предоставив документы, удостоверяющие личность и т.д. Когда их пытались доставить в отделение полиции для установления личности, отец задержанных начал препятствовать работе сотрудников полиции.

Тем не менее, задержанных доставили в 36-е отделение полиции и административно наказали каждого по статьям 454 и 211 Кодекса об административных правонарушениях АР», - подчеркнул Э.Гаджиев.

Тимур Рзаев