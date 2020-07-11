В Баку молодой человек бесцельно растратил 190 манатов госпомощи, купив на них арбузы и разбив их – ВИДЕО

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Житель Бинагадинского района Баку Руслан Яшар оглу Гулиев (1997 года рождения) бесцельно растратил выделенное ему государством единовременное социальное пособие в размере 190 манатов.

Как сообщает 1news.az, получив 190 манатов от государства в третий раз, он купил на эти деньги большое количество арбузов, которые затем разбил и растоптал ногами.

В соцсетях Руслана Гулиева подвергли жесткой критике за подобную бессмысленную трату денег в период пандемии, когда государство и общество напрягают все силы в борьбе с коронавирусом.

Комментируя ситуацию, руководитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов заявил 1news.az, что житель Баку Руслан Яшар оглу Гулиев действительно получил от государства выплату в размере 190 манатов.

«При рассмотрении обращений на получение помощи изучается информационная база различных государственных органов о материальном положении граждан. При рассмотрении поступившего 9 апреля этого года обращения Руслана Гулиева в этой базе на его имя не было обнаружено ни квартиры, ни машины, ни другого имущества. По этой причине ему была назначена выплата.

То, что список получивших помощь опубликован нами открыто, показывает значение, которое мы придаем вопросу прозрачности. Цель не только в получении 190 манатов нуждающимся, но и в том, чтобы выявить тех, кто получил их необоснованно.

Хотя у Руслана Гулиева формально было основание для получения 190 манатов, мы решительно осуждаем его поведение, свидетельствующее о том, что он ведет праздный образ жизни. Общественность страны должна решительно осуждать такие факты», - заявил Ф.Талыбов.

Тимур Рзаев

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