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В Баку мужчина зарезал жену и тещу, затем поджег трупы - ФОТО

16 Октября, 2019 в 23:01 ~ 1 минута на чтение 370
В Баку мужчина зарезал жену и тещу, затем поджег трупы - ФОТО

В Бинагадинском районе Баку совершено жуткое двойное убийство.  

Как сообщает АПА, инцидент зарегистрирован на улице Алыбейли, 22.  

По сообщению, Вагиф Гусейнов 1971 г.р. зарезал 40-летнюю супругу Тарану Исмаилову и 85-летнюю тещу.  Обе женщины погибли на месте. По сообщению, супруга приходилась ему кузиной, а теща - тетей.  

Убив женщин, В.Гусейнов поджег трупы, предварительно облив их горючим.

Отметим, что покидая второпях место преступления В.Гусейнова сбил автобус. Пострадавший был доставлен в городскую больницу №1. 

Полиция выясняет обстоятельства престпупления.

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