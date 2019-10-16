В Баку назначена дата суда над известным хулиганом – родственником генерала и депутата - ФОТО

В Наримановском районном суде Баку начинается рассмотрение уголовного дела известного хулигана Исы Азизова.

Как сообщили 1news.az в суде, дело передано на рассмотрение судьи Вусала Гурбанова, первое судебное заседание по нему состоится в четверг, 24 октября.

Напомним, что в мае этого года сотрудниками 17-го отделения Управления полиции Наримановского района Баку была оперативно задержана группа хулиганов, совершавших противоправные действия на улице Молла Джума.

Как сообщили тогда 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, были задержаны жители столицы Иса Азизов, Самир Биннаталиев, Раджаб Гамидов, Тельман Балаев и Валид Мамедли.

У них было изъято ружье марки «Винчестер», два кастета, нож и электрошокер.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 221 («Хулиганство»), 228 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 315 («Сопротивление или применение насилия к представителю власти, находящемуся при исполнении служебных обязанностей») Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что Иса Азизов – является родственником (внуком дяди) генерал-лейтенанта, заместителя министра юстиции Азербайджана Магеррама Алиева и его брата, депутата Милли Меджлиса Адыля Алиева.

Имя Исы Азизова уже дважды за последние годы фигурировало в громких криминальных происшествиях. В частности, в мае 2015 года две девушки - Диана Бабаева и Эльвина Алиева – обратились в полицию, заявив, что И.Азизов избил их в караоке-клубе Famous.

А в январе 2016 года Иса Азизов и его друзья избили Садига Багирова, охранника автозаправочной станции, расположенной на Тбилисском проспекте. По странному стечению обстоятельств, за жестокое избиение охранника И.Азизов решением судьи Насиминского районного суда Баку Эльмана Исаева отделался 30 сутками административного ареста…

Как заявил тогда 1news.az сам депутат Адыль Алиев, представлять его столь дальнего родственника как близкого члена семьи уважаемого генерала Магеррама Алиева неверно.

«Мы не несем ответственности за поступки Исы Азизова. И Магеррам Алиев, и я всегда решительно выступали против преступности. Мы однозначно осуждаем действия Исы Азизова, никогда не просили за него. Пусть Иса и другие задержанные ответят перед законом», - подчеркнул Адыль Алиев.

Тимур Рзаев

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