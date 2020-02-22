В Баку трагически погибла студентка

В Низаминском районе Баку трагически погибла девушка.

Как сообщает 1news.az, студентка, 21-летняя уроженка Масаллинского района Гюнель Мамедова скончалась от отравления угарным газом, когда купалась в ванной.

По факту Низаминской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 314.2 («Халатность, то есть, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, приведшая по неосторожности к смерти пострадавшего») УК Азербайджана, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Г.Р.