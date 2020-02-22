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В Баку трагически погибла студентка

22 Февраля, 2020 в 13:00 ~ 1 минута на чтение 475
В Баку трагически погибла студентка
В Низаминском районе Баку трагически погибла девушка.
 
Как сообщает 1news.az, студентка, 21-летняя уроженка Масаллинского района Гюнель Мамедова скончалась от отравления угарным газом, когда купалась в ванной.
 
По факту Низаминской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 314.2 («Халатность, то есть, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, приведшая по неосторожности к смерти пострадавшего») УК Азербайджана, ведется следствие.
 
Тимур Рзаев, Г.Р.

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