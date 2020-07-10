В Баку тысячи абонентов остались без Интернета

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Вечером, 9 июля, тысячи абонентов KATV1 в разных частях Баку остались без Интернета.

Люди писали в соцсетях, что эта проблема наблюдалась в Ахмедлы, микрорайонах, Наримановском и Сабаильском районах, центральной части столицы и т.д.

Как сообщает 1news.az, комментируя сложившуюся ситуацию, в KATV1 АПА-Экономикс заявили, что структура трафика в карантинные дни сильно изменилась, и компания подготовилась к росту трафика, увеличив объемы Интернета на 40%.

«Но 9 июля было рекордное количество загрузок (больше на 53%), что привело к проблемам в доступе к Интернету у некоторых пользователей.

Внешний и внутренний трафики страны тоже влияют на скорость и качество Интернета. Зарубежные сайты и приложения, чьи серверы находятся в других странах, считаются внешним трафиком, при доступе к ним интернет-сети внутри страны имеют ограниченную пропускную способность.

Многие наши пользователи перешли на удаленную работу из-за распространения коронавируса. Офисная работа тоже подразумевает активное использование Интернета, однако карантин существенно изменил подход к нему. Например, встречи, которые раньше проводились в кабинетах, сейчас превратились в интернет-конференции. Обучение также ушло на «удаленку».

Если количество зарубежного трафика увеличивается, то требуется больше времени для передачи и принятия пакета данных. Такая же проблема наблюдается и у пользователей видеоконференций Zoom, т.к. основные сервера компании находятся в Калифорнии. Кроме того, дома остаются и те, чья работа не связана с компьютером. Они активно играют в онлайн-игры, вырос также трафик на мессенджеры и Facebook, онлайн-кинотеатры.

Общее потребление Интернета в Азербайджане возросло на 22%, но при этом офисный и мобильный интернет-трафик упал, т.к. многие используют домашний интернет (Wi-Fi)», - сообщили в компании.

В KATV1 также подчеркнули, что уже приняты меры, которые позволят в дальнейшем избежать проблем при перегрузке оборудования.

Тимур Рзаев