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В Баку задержаны подростки-грабители - ФОТО

Сегодня в 20:29 ~ 1 минута на чтение 318
В Баку задержаны подростки-грабители - ФОТО

В Бинагадинском районе Баку совершено ограбление подростка.

Как сообщили 1news.az в Министерстве внутренних дел Азербайджана, у станции метро «Азадлыг проспекти» трое неизвестных отняли у его ребенка мобильный телефон марки Samsung стоимостью 780 манатов.

Сотрудники 5-го отделения Управления полиции Бинагадинского района по горячим следам задержали подозреваемых - ранее судимого жителя Тертерского района Кямрана Мирзазаде и двое несовершеннолетних, его сообщников.

Они признались в грабеже, сообщив, что продали мобильный телефон. По факту ведется расследование.

Тимур Рзаев

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