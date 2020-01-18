В Баку задержаны подростки-грабители - ФОТО

В Бинагадинском районе Баку совершено ограбление подростка.

Как сообщили 1news.az в Министерстве внутренних дел Азербайджана, у станции метро «Азадлыг проспекти» трое неизвестных отняли у его ребенка мобильный телефон марки Samsung стоимостью 780 манатов.

Сотрудники 5-го отделения Управления полиции Бинагадинского района по горячим следам задержали подозреваемых - ранее судимого жителя Тертерского района Кямрана Мирзазаде и двое несовершеннолетних, его сообщников.

Они признались в грабеже, сообщив, что продали мобильный телефон. По факту ведется расследование.

Тимур Рзаев