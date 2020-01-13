В центре Баку таксист заблокировал дорогу пешеходам: Biz də çörək pulu qazanırıq - ФОТО

Очередной случай пренебрежительного отношения к пешеходам произошел в центре Баку, на этот раз – на перекрестке улиц академика Зарифы Алиевой и Тарлана Алиярбекова, у дома-музея Самеда Вургуна.

Как сообщает 1news.az, водитель такси марки Chevrolet Cruze (госномер 99-UJ-531) выехал прямо на тротуар по пандусу и припарковался там, заблокировав дорогу всем пешеходам, в том числе лицам с ограниченными физическими возможностями (на колясках), женщинам с детьми в колясках и т.д.

На возмущение же людей таксист ответил фразой: «Biz də çörək pulu qazanırıq», - после чего быстро ушел...

Жалоба на таксиста уже направлена в Бакинское транспортное агентство.

Тимур Рзаев, Э.Т.