В Центре Гейдара Алиева открылась фотовыставка «Их любят Баку и Москва» - ФОТО

24 января в рамках конференции «Баку-Москва: диалог культур» в Центре Гейдара Алиева открылась фотовыставка «Их любят Баку и Москва».

Выставка проводится при совместной организационной поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Азербайджанского государственного информационного агентства и Российского информационного агентства ТАСС.

Председатель правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов, выступая на церемонии открытия, сказал: На выставке представлено более 60 фотографий, сделанных корреспондентами ТАСС и АЗЕРТАДЖ. Поэтому выставку можно смело назвать плодом совместного творческого труда двух информационных агентств.

Было отмечено, что на этих фотографиях запечатлены лидеры наших стран, известные политики, общественные деятели, ученые, актеры, музыканты и спортсмены. В экспозиции фотографии общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, благодаря которому российско-азербайджанские отношения приобрели совершенно новое содержание, президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина, чьими усилиями связи между нашими странами поднялись на уровень стратегического партнерства и с каждым днем крепнут.

Героями этих фотографий стали также композиторы Кара Караев и Фикрет Амиров, народный художник СССР Таир Салахов, народный артист СССР Муслим Магомаев, наш выдающийся музыкант и дипломат, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, известный нефтяник Фарман Салманов.

Каждый из них в своей сфере вносил, а некоторые продолжают вносить вклад в прославление двух стран и укрепление их традиционно дружественных связей. И их действительно знают и любят и в России, и в Азербайджане.

Подчеркнув появление нового поколения талантливых азербайджанцев, председатель правления АЗЕРТАДЖ сказал: «Успешно работая в России, они одновременно популяризируют Азербайджан. Глядя на всех этих людей, запечатленных на фотографиях, я вспоминаю слова нашего великого лидера Гейдара Алиева: «Я всегда гордился и горжусь тем, что я – азербайджанец!».

Аслан Асланов отметил, что экспозиция также демонстрирует большой творческий потенциал фотокорреспондентов ТАСС и АЗЕРТАДЖ, является свидетельством тесных связей наших агентств, которые всегда отличались доброжелательностью и взаимной поддержкой. Это – история взаимоотношений наших стран в фотографиях, и с годами эти снимки приобретают еще большую ценность. Уверен, что впереди у нас будет еще много совместных выставок. Ведь сотрудничество наших стран расширяется и крепнет, а мы будем делать все, чтобы создавать своими сообщениями и фотоснимками летопись этой дружбы.

Генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов подчеркнул, что, хотя название выставки на первый взгляд кажется простым, оно по сути имеет глубокий смысл. Во взаимоотношениях наших стран и народов, да и вообще, любовь является очень важным словом. Любовь ощущаешь с момента приезда в Баку, на эту землю. Уверен, что те же чувства переживают и азербайджанцы в Москве. Фотоснимков в экспозиции немного, тем не менее, по сути для представления фотоснимков, отражающих доброе отношение наших народов друг к другу, не хватит даже самых просторных залов. Их тысячи, так как мы любим всех, кто живет в Азербайджане. Приезжайте в Москву. Уверены, что отношения между Россией и Азербайджаном еще более упрочатся, получат развитие, станут шире. Фотоснимки говорят больше, чем тысячи слов.

После того, как была разрезана лента, символизирующая открытие, участники ознакомились с выставкой.

В числе представленных в экспозиции фотоснимков интерес у посетителей выставки вызвали фото: Президент Азербайджана Гейдар Алиев и Президент России Владимир Путин на церемонии подписания документов между Россией и Азербайджаном; президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в Фонде Гейдара Алиева; при вручении президентом Фонда Мехрибан Алиевой памятного подарка Владимиру Путину; на встрече Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с Президентом России Владимиром Путиным; Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков и Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с труппой Мариинского театра после балета «Щелкунчик»; певица Тамара Синявская и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева на открытии проведенной в Третьяковской галерее выставки «Созвездие Абшерона. Азербайджанские художники 1960-1980-х годов» и др.

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После ознакомления с выставкой был устроен прием, посвященный юбилею первого заместителя генерального директора Российского информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил значение конференции «Баку-Москва: диалог культур», выразил главе государства признательность за поддержку, оказанную в организации мероприятия.

Юбиляр Михаил Гусман поблагодарил организаторов. Первый заместитель генерального директора ТАСС сказал: «Хотя я живу в Москве более тридцати лет, тем не менее, считаю себя бакинцем, несколько раз в год приезжаю в этот замечательный город, так как Баку – родной город для меня».

Представители медиа и деятели культуры ряда стран, выступая на мероприятии, передали юбиляру свои поздравления.

Прием продолжился художественной частью.

АЗЕРТАДЖ