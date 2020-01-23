В центре Сиэтла произошла стрельба - ВИДЕО

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.

"Многочисленные жертвы. Подозреваемый бежал, полиция его ищет. Офицеры и медики оказывают помощь раненым", — говорится в официальном аккаунте Twitter городской полиции.

Инцидент произошел в среду вечером (утро четверга по московскому времени) возле рынка Пайк-плейс, Третьей авеню и Пайн-стрит. Там находятся новая штаб-квартира корпорации Amazon и первая в мире кофейня Starbucks. Этот район, с интенсивным пешеходным движением, популярен среди туристов.

Очевидцы рассказали, что внезапно раздалось около десяти выстрелов, после чего люди начали бежать в разные стороны в попытке спастись, прятаться за припаркованными автомобилями.

Полиция оцепила место происшествия, ведется расследование. О виновниках поступают противоречивые сведения. Первоначально сообщалось, что стрелял мужчина, он был один. Позже полиция допустила, что стрелков было несколько, и они могли быть сторонами уличного конфликта. Задержать пока никого не удалось.

По данным экстренных служб, которые приводит телеканал NBC, погибла женщина в возрасте от 40 до 50 лет. 55-летняя женщина находится в критическом состоянии, девятилетний мальчик в тяжелом. Еще трое мужчин в возрасте 21, 34 и 35 лет — в стабильном состоянии.

Позже медики сообщили, что оказали помощь семи пострадавшим, один из них отпущен.

Ria.ru