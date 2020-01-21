В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с соучредителем компании Carlyle Group

20 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с соучредителем компании Carlyle Group Дэвидом Рубенштейном.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на встрече соучредитель компании Carlyle Group Дэвид Рубенштейн высоко оценил сотрудничество между руководимой им структурой и Государственным нефтяным фондом Азербайджана, проинформировал главу государства о дальнейших направлениях сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев отметил развитие экономики Азербайджана, сообщил, что в прошлом году ненефтяная промышленность в нашей стране выросла на 14, а сельское хозяйство – на 7 процентов.

В ходе беседы было подчеркнуто, что в Азербайджане создана благоприятная инвестиционная среда. Отмечено, что имеются широкие возможности для развития сотрудничества между нашей страной и Carlyle Group, являющейся одной из ведущих компаний мира в области управления средствами.

1news.az