В Германии разоблачили сеть педофилов, в которой состояло 30 тысяч человек - ВИДЕО

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В Германии — скандал, который, возможно, перекинется и на другие страны. Раскрыта крупнейшая сеть извращенцев-педофилов. И особенно поражает, что их количество исчисляется десятками тысяч.

Связи этих людей, которые в интернете обменивались ужасными подробностями своих преступлений против детей, как сообщили в Министерстве внутренних дел, выходят далеко за пределы только одной Германии.

Но самое страшное, что в Германии детей-сирот отдавали педофилам на воспитание — такой вот эксперимент на государственном уровне.

А сейчас в парламенте звучат призывы и вовсе вывести педофилию из криминальной сферы, то есть не считать мучение детей преступлением. И размах этого педофильного движения какой-то совсем ужасающий: чтобы отсмотреть все их извращенные видео, потребуется 50 тысяч лет.

Ему 27 лет, он — солдат Бундесвера, и он — педофил. Насиловал своих детей, которым три и пять лет, племянницу, которую в специальном интернет-чате также предлагал для группового изнасилования таким же, как и он. Его приговорили к 10 годам заключения в закрытом психиатрическом учреждении. И этот процесс — первый из возможных десятков тысяч.

Полиция начала изучать контакты солдата. Ниточки потянулись в разные стороны. И «ниточек» было так много, что пришлось создать спецотдел. 350 человек. Работали круглосуточно, пытаясь взломать зашифрованную переписку.

И взломали. В итоге в земле Северный Рейн — Вестфалия, что на западе Германии, раскрыта крупнейшая в стране сеть педофилов. 30 тысяч интернет-пользователей обменивались детской порнографией, которую в том числе производили сами, делились опытом, давали советы.

«В ходе расследования обнаружено свыше 30 тысяч интернет-следов. Люди обсуждают и в даркнете, и в обычном интернете, как насиловать детей, как успокаивать или чем лучше усыплять перед изнасилованием», — рассказывает министр юстиции земли Северный Рейн — Вестфалия Петер Бизенбах.

Они общались в закрытых чатах, на секретных форумах. Участники сети призывали друг друга не подавлять свои тайные желания, обменивались детьми, подбирая по возрасту, полу, внешности, организовывали групповые изнасилования.

«Теперь нам необходимо проанализировать эти цифровые следы и выйти на конкретных людей. Задача — вычислить IP-адрес, псевдоним на форуме, а затем, если получится, и подозреваемых», — сообщил главный прокурор земли Северный Рейн — Вестфалия Маркус Хартманн.

Пока следователи смогли установить личности 72 подозреваемых, остановили сексуальное насилие в отношении 44 детей, в том числе трехмесячного ребенка. Но сколько дел дойдет до суда, неизвестно. Тем более, что в парламенте Германии звучат призывы декриминализировать педофилию.

«Партия зеленых неоднократно поднимала инициативу вывести педофильные преступления из ранга криминальных преступлений. Очень много сейчас в садиках проектов идет, где совершенно чужие мужчины имеют право приходить и часок играться с нашими детьми, даже без того, что родители это знают», — рассказывает депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

Начался этот тренд не сегодня и не вчера. На протяжении 30 лет — с конца 60-х — в столице Германии детей-сирот отдавали на воспитание педофилам. Это называли «психологически-педагогическим экспериментом». Власти его поддерживали. Проект завершился, когда скончался профессор-идеолог эксперимента.

«Они отдавали детей педофилам. Заведомо зная, что они педофилы. И обоснование: ну вот, смотрите, и педофил не пойдет никого насиловать на улицу, и у ребенка появилась вроде бы любовь и родители. Одно это понимание, оно уже мерзко», — говорит Вальдемар Гердт.

Раскручивая дело в Северном Рейне — Вестфалии, специалисты, не только полицейские, но и гражданские, уже изучили огромное количество материалов. Но не отсмотрено еще 430 миллионов часов видео. Это 50 тысяч лет! Чтобы ускорить процесс, используют программы автоматического распознавания изображений с элементами искусственного интеллекта.

Жестокость запредельная, практически всем сотрудникам в итоге потребовалась помощь психотерапевтов. Но смотреть надо. Татуировка, родинка, вид за окном, модель дивана, узор ковра. В каждом кадре может оказаться деталь, на первый взгляд даже незначительная, которая позволит найти преступника, опознать жертву, понять, где были совершенны преступления.

Они продолжалась годами: следователи рассказали о серии фотографий насилия над ребенком: на первых кадрах ему около 5 лет, на последних — примерно 15. И за эти 10 лет ему никто не помог спастись от извращенцев.

«К сожалению, мы обнаруживаем все больше пострадавших детей и все больше новых подозреваемых. Мы ведем это расследование примерно семь месяцев. И, по моим ощущениям, конца этой истории еще даже не видно», — признается глава отдела расследований города Бергиш Гладбах Михаэль Эссер.

Огромную сеть педофилов обнаружили именно в земле Северный Рейн — Вестфалия не потому, что там извращенцев больше. А потому, что местные власти не стали игнорировать проблему, а начали целенаправленно искать. В соседних регионах Германии ситуация, может быть, и не лучше. Впрочем, и к задержавшей солдата-педофила полиции есть немало вопросов. Извращенец сразу во всем признался. Следствие продолжалось пять месяцев. Но его не взяли сразу под стражу. Он жил дома. Со своими детьми. Которых, возможно, продолжал насиловать.

Источник: 1tv.ru