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Очередные группы переселенцев прибыли в Ходжавенд

First News Media14:35 - Сегодня
Очередные группы переселенцев прибыли в Ходжавенд

Согласно «I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», осуществлен очередной процесс переселения в город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Гузейхырман, отправленные семьи воссоединились с родными краями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня в город Ходжавенд переселились 33 семьи (135 человек), в поселок Гырмызы Базар - 9 семей (44 человека), а в село Гузейхырман - 8 семей (41 человек).

Для расселения переселенных жителей созданы необходимые условия. Благоустроены дороги, восстановлены дома и инфраструктура. Бывшие вынужденные переселенцы выразили благодарность руководству страны за созданные для них условия, почтили память шехидов, освободивших наши земли от оккупации, и пожелали здоровья гази.

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