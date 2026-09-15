Очередные группы переселенцев прибыли в Ходжавенд

Согласно «I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», осуществлен очередной процесс переселения в город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Гузейхырман, отправленные семьи воссоединились с родными краями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня в город Ходжавенд переселились 33 семьи (135 человек), в поселок Гырмызы Базар - 9 семей (44 человека), а в село Гузейхырман - 8 семей (41 человек).

Для расселения переселенных жителей созданы необходимые условия. Благоустроены дороги, восстановлены дома и инфраструктура. Бывшие вынужденные переселенцы выразили благодарность руководству страны за созданные для них условия, почтили память шехидов, освободивших наши земли от оккупации, и пожелали здоровья гази.