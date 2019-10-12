1news.az
Россия
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В московском метро поймали убийцу - азербайджанца - ФОТО

12 Октября, 2019 в 13:25 ~ 1 минута на чтение 1372
В московском метро поймали убийцу - азербайджанца - ФОТО

Подозреваемого в убийстве трехлетней давности азербайджанца задержали в московском метро с оружием.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Московский комсомолец», при обыске у него был обнаружен переделанный сигнальный пистолет, патроны с поражающими элементами и поддельный паспорт.

Уроженец Азербайджана Джейхун, по версии следствия, убил своего земляка в 2016 году. Он имеет особую примету - хромает на одну ногу и ходит с тростью. Оперативники вышли на след подозреваемого после того, как он «засветился» на краже мобильника в этом же районе несколько дней назад.

Операция по задержанию опасного преступника (по оперативной информации, он мог быть исполнителем других преступлений, связанных с интересами ОПГ) проходила в вестибюле станции метро «Коньково».

Тимур Рзаев, Э.Т.

WhatsApp

1 372

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Россия

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены