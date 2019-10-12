В московском метро поймали убийцу - азербайджанца - ФОТО

Подозреваемого в убийстве трехлетней давности азербайджанца задержали в московском метро с оружием.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Московский комсомолец», при обыске у него был обнаружен переделанный сигнальный пистолет, патроны с поражающими элементами и поддельный паспорт.

Уроженец Азербайджана Джейхун, по версии следствия, убил своего земляка в 2016 году. Он имеет особую примету - хромает на одну ногу и ходит с тростью. Оперативники вышли на след подозреваемого после того, как он «засветился» на краже мобильника в этом же районе несколько дней назад.

Операция по задержанию опасного преступника (по оперативной информации, он мог быть исполнителем других преступлений, связанных с интересами ОПГ) проходила в вестибюле станции метро «Коньково».

Тимур Рзаев, Э.Т.