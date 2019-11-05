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В Москве снесли кинотеатр «Баку» - ВИДЕО

Сегодня в 09:29 ~ 1 минута на чтение 260
В Москве снесли кинотеатр «Баку» - ВИДЕО

На севере Москвы в районе Аэропорт снесли здание кинотеатра «Баку». Работы по демонтажу начались на минувшей неделе.

Кинотеатр «Баку» был построен в 1974 году по проекту архитекторов Волкова, Смолиной и Фадеевой. Здание оформлено по мотивам традиционной азербайджанской архитектуры. Первоначально в кинотеатре были всего лишь один зал на 800 человек и широкоформатный экран. Позже помещение было поделено на три зала по 600, 70 и 60 мест.

В 2017 году «Баку» попал в городскую программу реконструкции кинотеатров. На его месте планируется построить районный многофункциональный центр.

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