В Риме состоялась церемония официальных проводов Президента Ильхама Алиева - ФОТО

21 февраля в Риме состоялась церемония официальных проводов Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находившегося с государственным визитом в Итальянской Республике.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Квиринальском дворце в Риме в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии.
Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.
Президенты Азербайджана и Италии обошли строй почетного караула.
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был подарен альбом с фотографиями, отражающими государственный визит.
Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла проводили Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.
1news.az