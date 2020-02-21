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В Риме состоялась церемония официальных проводов Президента Ильхама Алиева - ФОТО

21 Февраля, 2020 в 19:20 ~ 1 минута на чтение 421
В Риме состоялась церемония официальных проводов Президента Ильхама Алиева - ФОТО

21 февраля в Риме состоялась церемония официальных проводов Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находившегося с государственным визитом в Итальянской Республике.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Квиринальском дворце в Риме в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии.

Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.

Президенты Азербайджана и Италии обошли строй почетного караула.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был подарен альбом с фотографиями, отражающими государственный визит.

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла проводили Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

1news.az

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