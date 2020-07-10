В России трое азербайджанцев спасли человека из горящего дома - ФОТО

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В Новом Уренгое (Ямал, Россия) произошел пожар в частном жилом доме, расположенном в дачном некоммерческом товариществе «Заимка».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на sever-press.ru, пожар произошел ранним утром, около 6 часов, и по счастливой случайности мимо проезжали трое уроженцев Азербайджана - Бахтияр Набиев, Анар Набизаде и Фахраддин Гаджиев.

Как вспоминает Бахтияр, огонь было видно с дороги. Понимая, что в доме могут находиться люди, не раздумывая ни минуты, смельчаки кинулись внутрь горящего здания. На первом этаже было сильное задымление, но молодые люди не побоялись и поднялись на второй этаж, где и обнаружили мужчину, который спал на диване.

Спасать его из огненного плена пришлось на себе.

Пожарные прибыли на место происшествия через считанные минуты и незамедлительно приступили к тушению. Спустя 40 минут пожар был полностью ликвидирован, площадь возгорания составила 47 квадратных метров.

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, самое главное, что на пожаре обошлось без человеческих жертв и все благодаря мужеству и смелости трех азербайджанцев, которые, рискуя собственной жизнью, спасли человека.

Тимур Рзаев