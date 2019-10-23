В следующем году будут повышены пенсии и зарплаты

В 2020 году планируется повышение заработной платы по некоторым отраслям.

Как сообщает АПА, в пакете госбюджета Азербайджанской Республики на 2020 год отмечается, что приоритет социальной политики будет сохранен и в 2020 году, а в некоторых сферах планируется повышение заработной платы.

Социальные расходы госбюджета на 2020 год (сумма расходов на оплату труда, пенсий и пособий, на приобретение медикаментов, продуктов питания в соответствии с экономической классификацией бюджетных расходов) прогнозируются в размере 10 373,7 млн. манатов, что на 2605,8 млн. манатов или на 33,5% больше, чем в 2019 году.

В структуре расходов государственного бюджета удельный вес социальных расходов составит 38,5 процента, что на 7,7 процента больше, чем в 2019 году.

Отметим, что законопроекты, входящие в пакет госбюджета 2020 года, будут вынесены на обсуждение на пленарных заседаниях Милли Меджлиса 12, 13 и 14 ноября.