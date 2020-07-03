В состоянии здоровья Бахрама Багирзаде сохраняется положительная динамика 

В Центральном таможенном госпитале продолжается интенсивное лечение заслуженного артиста, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19, состояние здоровья которого улучшилось.
30 июня Б.Багирзаде был отключен от аппарата ЭКМО, а 2 июля стало известно о том, что заслуженный артист пришел в сознание, однако он продолжает оставаться подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Серьезных изменений в состоянии здоровья Бахрама Багирзаде за сутки не произошло. Положительная динамика сохраняется», - отмечает заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебному делу Бахтияр Мусаев.
Напомним, что заразившийся COVID-19 Б.Багирзаде 13 июня был переведен из больницы, в которой проходил лечение, в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. Так как более 90% легочной ткани заслуженного артиста было повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.
ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.
Лечение заслуженного артиста взято под контроль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
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