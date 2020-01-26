В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом

Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес сообщил об очередном случае заболевания новым коронавирусом, общее число зараженных в США возросло до четырех.

"Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес подтвердил первый случай 2019-nCoV (нового коронавируса) в округе Лос-Анджелес", - говорится в сообщении. Отмечается, что до этого зараженный посетил китайский город Ухань. В настоящее время он проходит обследование и получает соответствующее лечение.

"В настоящее время в США имеются четыре случая заболевания (этим вирусом)", - заявили в ведомстве. В департаменте пояснили, что в США идет работа на всех уровнях и ведомствах по мониторингу распространяющегося вируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.

РИА Новости