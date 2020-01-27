В ТЦ Park Bulvar открылся магазин американского бренда Calvin Klein! – ФОТО

На первом этаже торгово-развлекательного центра Park Bulvar 25 января 2020 года открылся магазин всемирно известного американского модного бренда Calvin Klein.

Основанному в 1968 году бренду Calvin Klein удалось сохранить популярность на протяжении более 50 лет, при этом он постоянно меняется и модно эволюционирует, завоевывая все больше поклонников по всему миру, немало их и в Азербайджане, на модном рынке которого американскую марку официально представляет NOVCO Group of Companies.

Главные отличительные черты бренда Calvin Klein – это fashion-прогрессивность, выражающаяся в мгновенной реакции дизайна на изменения трендов и направлений моды, и философия минимализма – именно они, а также джинсовые коллекции сделали в свое время марку мегапопулярной и востребованной во всемирной fashion-индустрии.

Бренд специализируется на выпуске мужской и женской одежды, обуви, аксессуаров и белья, стильно сочетая предельную лаконичность и явную дерзость, яркие краски и монохромные традиции – отметим также, что именно Calvin Klein ввел в мировой тренд стиль унисекс.

И говоря о Calvin Klein, невозможно не упомянуть линию нижнего белья с широкой резинкой, которая возвела американский бренд во всемирный fashion-культ - также стоит вспомнить покорившие мир в эпоху 90-х брюки со специальной милитари-расцветкой и пальто-шинели, и стильные худи, ставшие модным символом 2000-х.

Отменный крой, качественные ткани и дорогая отделка – эти три факта по-особенному привлекают модников и модниц по всему миру; среди поклонников Calvin Klein немало знаменитостей, таких как Дженнифер Лоуренс, Наоми Уоттс, Диана Крюгер, Кейт Мосс, Николь Кидман, Кейт Босуорт, Сара Полсон, Рита Ора, Тейлор Свифт, Дакота Джонс и множество икон стиля, и других звезд первой величины.

Сегодня Calvin Klein - это современная обновленная под стиль casual американская классика c неподвластными временю силуэтами и высшим качеством, сочетающая в себе прогрессивный крой, переосмысливающий традиционные элементы одежды, преподнося их как функциональные и легкие базовые предметы модного гардероба (джинсы, худи, куртки, свитшоты, пуловеры, сумки и т.д.).

Теперь жителям и гостям азербайджанской столицы также предоставляется возможность стать частью модного, стильного и всегда актуального мира бренда Calvin Klein – для этого вам нужно будет просто посетить магазин данной марки, расположившийся на первом этаже торгово-развлекательного центра Park Bulvar.

Тел: +994(50) 275-93-19;

+994 (12) 598-71-46.

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