В тронном зале великого Дворца Ширваншахов вновь прозвучала поэзия - ФОТО

Спустя столетия, словно по волшебству, пробуждая живым теплом холодные стены и окаменевшую память традиций дворцовых поэтов, 17 января 2020 года в тронном зале великого Дворца Ширваншахов вновь прозвучала поэзия!

Достойные могучих и бессмертных стен дворца строки известного поэта, публициста, основателя и руководителя нашумевшего литературного проекта «SÖZ» Министерства культуры Азербайджана - Нигяр Гасанзаде в тот вечер околдовали всех присутствующих гостей. Неподдельная откровенность поэзии Нигяр, ее магическое декламирование собственных стихов, изысканность и вместе с тем простота ее облика сумели покорить царственную обстановку дворца и собравшуюся в тот вечер искушенную высоким вкусом и стандартами публику.

Всё - от бесчисленных горящих свечей, пурпурных стен и богатых ковров до самого наряда поэта притягивало взоры и будоражило любопытство. Атмосфера и энергетика вечера, казалось, сделала все возможное, чтобы вывернуть души наизнанку и заставить сердца биться чаще. Восхищенные взгляды, бурные аплодисменты и радостное «браво» завершали каждый прозвучавший стих!

А глядя на лица слушателей, можно было видеть их откровенные слезы, которые тайными искрами блестели на ресницах уважаемых гостей. Этот невероятный вечер был организован управлением историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», при поддержке команды PEACHLINE. Добрыми друзьями Холдинга AZERSUN был накрыт красивый чайный стол и приготовлены особые подарки гостям. А к чаю были представлены по-настоящему царские сладости от «SÜNBÜL», национального бренда по изготовлению кондитерских изделий по древним рецептам дворцовых кондитеров времен правления Ширваншахов.

Вечер открыла директор музейного центра «Ичеришехер» уважаемая Амина ханым Меликова. Она поприветствовала гостей, рассказала об истории дворцовых поэтических вечеров, некогда бывших традиционными в стенах Дворца Ширваншахов, а также выразила искреннюю радость от имени всего правления заповедника «Ичеришехер» за воплощенную в реальность идею пробудить древнюю традицию, начав с выступления поэта, достойного этой почетной миссии.

Затем под звуки национальных инструментов к микрофону вышли три дивы – заслуженные артистки страны Гюльзар Гурбанова, Хусния Мурветова и Муневвер Алиева, которые исполнили поэтическую композицию, составленную из стихотворений классиков азербайджанской поэзии.

Звездой программы стал 7-летний сын Нигяр, впервые выступавший вместе со своей мамой. Он прочитал стихотворение, которое Нигяр писала от имени обращающегося к ней ребенка. Амир покорил всех гостей своей детской непосредственностью и вместе с тем взрослой уверенностью. Нигяр Гасан-заде призналась в тот вечер, что испытывает настоящее счастье, ведь впервые Амир присутствовал среди ее гостей и впервые выразил желание выступить вместе с мамой. Об этом она мечтала, когда писала сыну много лет назад.

Без сомнения, этот вечер останется в памяти не только выступающих, но и всех, кто был в тот день во дворце, являющемся одним из символов Старого города и нашей истории.

1news.az