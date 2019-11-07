В WhatsApp изменились важные настройки приватности - ФОТО

Мессенджер WhatsApp вновь меняется для своих пользователей. На этот раз изменения коснулись настроек приватности.

Как сообщает Bash.News, об этом сегодня сообщили представители компании в своем официальном блоге.

Разработчики мессенджера WhatsApp в очередной раз внесли важные изменения в работу приложения. Теперь у пользователя появилась возможность изменять настройки приглашений в группы. Просто так добавить нового человека в общую беседу будет нельзя, для начала он должен будет подтвердить приглашение и дать свое согласие на вступление в группу.

Новые настройки появились в меню "Приватность/Конфиденциальность/Группы". Именно там можно выбрать порядок добавления в группы - все пользователи, либо только из списка контактов. Помимо этого появилась возможность блокировать для некоторых друзей из телефонной книги возможность добавления в группы. Таким образом WhatsApp избавит своих пользователей от порой хаотичного добавления в группы по интересам, которые их на самом деле не интересуют.

1news.az