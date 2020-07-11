В Японии погибли более 60 человек из-за наводнений и оползней

~ 1 минута на чтение 19

За неделю от наводнений и оползней, вызванных ливнями, на юго-западе Японии погибли 66 человек, пропавшими без вести считаются 14 человек, сообщил телеканал NHK на основании сборных данных с мест.

Дожди в районе острова Кюсю продолжаются уже неделю. За это время они распространились и на более широкую область, захватив и основной японский остров Хонсю.

По подсчетам министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, ущерб сельскохозяйственным угодьям составил к этому часу 11,7 миллиарда иен (109 миллионов долларов).