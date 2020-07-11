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В Японии погибли более 60 человек из-за наводнений и оползней

Сегодня в 15:00 ~ 1 минута на чтение 19
В Японии погибли более 60 человек из-за наводнений и оползней
За неделю от наводнений и оползней, вызванных ливнями, на юго-западе Японии погибли 66 человек, пропавшими без вести считаются 14 человек, сообщил телеканал NHK на основании сборных данных с мест.
 
Дожди в районе острова Кюсю продолжаются уже неделю.
 
За это время они распространились и на более широкую область, захватив и основной японский остров Хонсю.
 
По подсчетам министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, ущерб сельскохозяйственным угодьям составил к этому часу 11,7 миллиарда иен (109 миллионов долларов).
В префектурах Кумамото и Оита 4,3 тысячи семей находятся без воды.
 
В 11 префектурах более 12 тысяч домов разрушены полностью или частично.
 
Источник: Риа Новости

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