В Японии погибли более 60 человек из-за наводнений и оползней

За неделю от наводнений и оползней, вызванных ливнями, на юго-западе Японии погибли 66 человек, пропавшими без вести считаются 14 человек, сообщил телеканал NHK на основании сборных данных с мест.
Дожди в районе острова Кюсю продолжаются уже неделю.
За это время они распространились и на более широкую область, захватив и основной японский остров Хонсю.
По подсчетам министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, ущерб сельскохозяйственным угодьям составил к этому часу 11,7 миллиарда иен (109 миллионов долларов).
В префектурах Кумамото и Оита 4,3 тысячи семей находятся без воды.
В 11 префектурах более 12 тысяч домов разрушены полностью или частично.
Источник: Риа Новости