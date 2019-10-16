В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду

Японские компании начали бесплатно предоставлять пострадавшим от тайфуна "Хагибис" людям еду и одежду.

Так, один из крупнейших производителей одежды Fast Retailing, которому принадлежит две сети магазинов и бренды UniQlo и GU, объявили о том, что готовы предоставлять одежду этих марок по запросам из эвакопунктов и от администраций пострадавших районов. Для этого выделена специальная телефонная линия.

"Мы приносим соболезнования всем пострадавшим от тайфуна №19 ("Хагибис") и выражаем глубокое уважение тем, кто в пострадавших районах работает для спасения и помощи людям и для восстановления нормальных условий жизни. Fast Retailing предоставляет людям в пострадавших районах необходимую одежду марок UniQlo и GU", - говорится в заявлении компании на сайте.

Сеть супермаркетов и универсальных магазинов AEON предоставит продукты. Сеть ресторанов быстрого питания Sukiya, ассортимент которой состоит из тушеного в соусе мяса и риса, начала бесплатную раздачу еды с передвижных кухонь в префектуре Фукусима.

Три крупнейших сотовых оператора уже объявили о предоставлении своих услуг бесплатно, снятии лимитов на использование интернета для жителей пострадавших районов.

Ria.ru