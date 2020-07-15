Вадо Коровин - о столпотворении на митинге: «Люди в одночасье перечеркнули все усилия в борьбе с коронавирусом»

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Последние несколько дней в жизни азербайджанского народа были насыщены важными событиями, которые всколыхнули общество.

Провокация, осуществленная Арменией в направлении Товуза, повлекла за собой смерть азербайджанских военнослужащих, героически павших при отражении вражеских атак.

Это стало большой болью для всего нашего народа. Желая продемонстрировать единение и сплочение, люди приняли участие в похоронах шехидов, а также вышли на митинг в поддержку Азербайджанской армии.

Скандирующие патриотические лозунги перед зданием Милли Меджлиса исчислялись тысячами, однако в свете последних событий все забыли про нашего невидимого врага – пандемию коронавируса. Участники данной акции не надели защитных масок и уж тем более не соблюдали в ходе митинга никакой социальной дистанции, что абсолютно неприемлемо в условиях карантина.

Подобное пренебрежение правилами безопасности грозит привести к росту инфицированных в стране, в результате чего правительство не сможет мобилизовать все свои силы и при необходимости направить их на фронт.

Мы поговорили об этом с Вадо Коровиным – бывшим участником легендарной команды «Парни из Баку».

«С точки зрения эпидемиологической обстановки вчерашние события были настоящей катастрофой. Люди в одночасье перечеркнули усилия, которые прикладывало наше правительство в борьбе с коронавирусом последние 4 месяца.

Чисто эмоционально я понимаю участников митинга и разделяю их чувства, тем более для нашего поколения подобные выходки армян не новы. Мы помним 90-е годы, когда шла Карабахская война. Тогда это были не локальные столкновения, подобные нынешним, а глобальные, которые привели к огромному числу погибших.

Прошло много лет, и народ все это время хотел вернуть свои земли, восстановить справедливость. Но мы должны понимать, что эмоции не помогают на войне. Нужно руководствоваться в первую очередь здравым смыслом», - считает В.Коровин.

Также он высказался касательно призыва многих наших соотечественников развязать войну в Нагорном Карабахе и желания самим участвовать в возвращении оккупированных земель.

«Война – это прежде всего наука. Пушечное мясо в современных реалиях не имеет никакого значения. Есть стратегия, есть вооружение, есть дроны, есть авиация, есть танковые силы, есть артиллерия и только после всего этого идет пехота.

Я руководствуюсь в этом вопросе опытом государства Израиль, которое очень долгие годы находится в состоянии войны – там нет «ура-патриотизма», там есть здравый патриотизм. Во-первых, в этой стране в армии служат абсолютно все, включая представительниц женского пола. Они проходят профессиональную подготовку, а когда возникает военная обстановка их призывают в военкомат. Все происходит очень четко, граждане этой страны не ходят по улицам и не выкрикивают лозунгов. Потому что это не патриотизм, это «ура-патриотизм».

Если нам необходимы летчики, мы не должны думать, что человек, который умеет водить машину, сможет управлять самолетом. Нам не нужен, допустим, какой-то компьютерный гений с автоматом в руках в окопе. Он нужен перед компьютером, наладить дрон и так далее. В наши дни войны ведутся профессионально, и армии не побеждают благодаря численному превосходству. Я понимаю, что у азербайджанского народа очень сильный дух, но он может с легкостью разбиться о незнание. В результате будет много неоправданных жертв, смертей, инвалидов. Поездка на фронт только на словах кажется увеселительной, но на самом деле это не так», - говорит В.Коровин.

По его словам, у Азербайджана есть профессиональная армия, которая за эти годы стала одной из лучших – в плане оснащения, экипировки и логистики, что также немаловажно.

«Наши погибшие военнослужащие выполняли свой долг, они не случайно там оказались, а вполне осознанно. Генерал руководил солдатами, солдаты выполняли вместе с ним общую задачу. Это война, а законы войны, к сожалению, довольно страшные.

Поэтому, если у Азербайджана вместо четкости будут одни эмоции – мы не сможем победить, и это трезвый взгляд на обстоятельства. Нужны четкие спланированные действия и прорисованный план, который будет начинаться от людей, сидящих в тылу и заканчиваться людьми, стоящими на передовой. Благо, у нашей страны есть Верховный главнокомандующий, который руководствуется не «ура-патриотическими» лозунгами, а оперативной обстановкой, о которой ему докладывают. И когда эта обстановка будет благоприятной, уверяю вас, в вопросе возвращения наших оккупированных территорий не будет и секунды промедления», - заключил В.Коровин.

Лейла Мамедова