В США более 840 тысяч домов остались без электричества из-за жары

Более 840 тысяч домохозяйств в США остались без электроснабжения на фоне экстремальной жары и штормовой погоды.

Общее число отключений составило по меньшей мере 843 тысячи. Особенно пострадали штаты Мичиган (385 тысяч), Нью-Джерси (179 тысяч), Пенсильвания (66 тысяч), Иллинойс (54 тысячи), Огайо (46 тысяч), Висконсин (20 тысяч), Нью-Йорк (16 тысяч) и Индиана (11 тысяч).

До этого сообщалось, что аномальная жара, охватившая центральные и восточные штаты США, нарушила проведение массовых мероприятий, посвященных Дню независимости страны. Из-за высокой температуры власти Вашингтона и десятков других американских городов были вынуждены отменить или перенести традиционные праздничные парады, концерты и фейерверки.

В некоторых районах восточной части США, таких как Нью-Йорк и Вашингтон, температура может стать самой высокой за более чем десятилетие, и в ближайшие дни будет побито множество температурных рекордов.

Источник: CNN