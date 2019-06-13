Вагиф Асадов: В Баку водители привыкли беспричинно сигналить

Дорожная полиция Баку обеспокоена все возрастающим количеством беспричинно сигналящих водителей в столице.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в столице водители привыкли сигналить по любому случаю, и не думают, что нажимая на сигнал, они не только мешают другим, но и нарушают закон.

«В европейских странах сигналящий водитель – редкость. У нас же сигналами здороваются, прощаются, подзывают к себе человека, просят уступить дорогу, ругаются, благодарят за то, что пропустил. Хотя по правилам дорожного движения сигнал нужно подавать только для предотвращения ДТП, а не тогда, когда захочется.

По закону, за беспричинную подачу звуковых сигналов по статье 329 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 30 манатов», - подчеркнул Вагиф Асадов.

Отметим, что за многотональный звуковой сигнал предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 манатов с демонтажем запрещенного оборудования.

Тимур Рзаев