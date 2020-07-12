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ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом

12 Июля, 2020 в 23:30 ~ 1 минута на чтение 177
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом

За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Скончались 5285 пациентов с COVID-19.

Таким образом, за время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов.

Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654.

Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля. Тогда, согласно отчету организации, за сутки выявили более 228 тысяч заражений.

Источник: РИА Новости

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