Возросло число жертв взрыва в тегеранской клинике

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По данным агентства IRNA, ссылающегося на представителя пожарной службы Тегерана Джалаля Малеки, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в медицинском центре на севере иранской столицы погибли 19 человек.

Как отметил Малеки, среди погибших - 15 женщин и четверо мужчин. Представитель пожарной службы добавил, что удалось спасти 20 человек, однако медцентр получил серьезные повреждения из-за взрыва.

Заместитель главы провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи подчеркнул, что причиной взрыва стала утечка газа.

Замглавы полиции столицы Ирана Хамид Хадаванд уточнил, что инцидент произошел из-за загоревшихся баллонов с кислородом, которые находились в цокольном этаже больницы. Взорвавшись, они спровоцировали пожар, перекинувшийся на верхние этажи, где находились пациенты.

Ранее сообщалось, что в северной части Тегерана, в районе Таджриш, произошел взрыв.

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Источник: РИА Новости