Возросло число жертв взрыва в тегеранской клинике

По данным агентства IRNA, ссылающегося на представителя пожарной службы Тегерана Джалаля Малеки, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в медицинском центре на севере иранской столицы погибли 19 человек.
Как отметил Малеки, среди погибших - 15 женщин и четверо мужчин. Представитель пожарной службы добавил, что удалось спасти 20 человек, однако медцентр получил серьезные повреждения из-за взрыва.
Заместитель главы провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи подчеркнул, что причиной взрыва стала утечка газа.
Замглавы полиции столицы Ирана Хамид Хадаванд уточнил, что инцидент произошел из-за загоревшихся баллонов с кислородом, которые находились в цокольном этаже больницы. Взорвавшись, они спровоцировали пожар, перекинувшийся на верхние этажи, где находились пациенты.
Ранее сообщалось, что в северной части Тегерана, в районе Таджриш, произошел взрыв.
Читайте по теме:
Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране
Источник: РИА Новости