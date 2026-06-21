Созидатель: наследие Азиза Алиева - символ единства народов Азербайджана и Дагестана

История знает немало ярких личностей, чья деятельность выходит далеко за пределы эпохи, в которой им довелось жить. Их наследие не меркнет с течением времени, а становится частью исторической памяти народа, нравственным ориентиром для последующих поколений.

Именно к таким выдающимся личностям относится Азиз Алиев (1897–1962 годы), государственный и научный деятель, жизнь которого была неразрывно связана с беззаветным служением родине и народу. На каждом из ответственных постов, которые ему довелось занимать, он проявлял высокую компетентность, принципиальность, дальновидность и исключительные организаторские способности. Азиз Алиев внес огромный вклад в развитие медицинской науки и системы здравоохранения, подготовку национальных кадров, а в годы тяжелейших испытаний сумел проявить себя как руководитель, способный принимать ответственные решения и объединять людей вокруг общих целей.

Особое место в биографии Азиза Алиева занимает период его деятельности в Дагестане - он возглавлял республику в сложные годы, заслужив искреннее уважение и признательность дагестанцев. Его имя стало символом мудрости, справедливости и преданного служения людям, а результаты его многолетней работы оставили глубокий след в общественно-политической и научной жизни республики.

Одна память, общая история

Спустя многие годы имя Азиза Алиева по-прежнему окружено глубоким уважением и признательностью, и продолжает объединять народы Азербайджана и Дагестана. Его многогранная деятельность, самоотверженное служение людям и выдающиеся заслуги вошли в общую историческую память двух народов, став символом их многолетней дружбы, взаимного уважения и духовного единства.

Именно об этом общем историческом наследии и непреходящем значении личности Азиза Алиева говорил 19 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в Баку известного общественно-политического деятеля Республики Дагестан Российской Федерации Курбана Курбанова и вручая ему орден «Достлуг». Глава государства отметил дружественные и братские отношения между нашими народами. «Все это в памяти, и это общая история. Наша общая история. И в целом Азербайджан и Дагестан связывают как общая история, так и тесные родственные узы, общая география, и, уверен, общее будущее. И тесные отношения между народами Азербайджана и Дагестана – это важный фактор стабильности, развития, процветания на Кавказе», - подчеркнул Ильхам Алиев.

«Говоря об аксакалах, не могу не вспомнить и моего деда Азиза Алиева, человека, который в трудное время для Дагестана, для дагестанцев возглавил республику в годы Великой Отечественной войны и очень много сделал для того, чтобы дагестанцы не подверглись репрессиям и депортациям, как, к сожалению, многие другие народы Северного Кавказа. Я знаю, что память об Азизе Алиеве очень дорога в Дагестане, и его вклад в развитие, а самое главное, – то, что он возглавлял республику в тяжелейший период войны и оставил очень добрый след, это, конечно, предмет гордости для нас и для меня как его внука.

Вот у меня в этой комнате стоит скульптура. Эта скульптура стояла в кабинете Азиза Алиева в Махачкале. И дагестанцы ее сохранили и некоторое время назад подарили мне. У меня ни в этой комнате, ни в других рабочих кабинетах никаких скульптур нет, только одна. Вот это память о деде, которого, к сожалению, я не помню, но которого помнит память историческая - и азербайджанцев, и дагестанцев. Так что нас очень многое сближает, и еще раз хочу сказать: укрепление братских отношений между народами Дагестана и Азербайджана во многом зависит от поступательного развития всего кавказского региона».





Со своей стороны, Курбан Курбанов подчеркнул, что в Дагестане с большим уважением чтут память известного государственного деятеля Азиза Алиева: «Вы знаете, дагестанцы очень чтут и помнят Азиза Алиева. Есть красивый, хороший, большой памятник в Махачкале Азизу Алиеву. Есть много улиц, названных его именем. Это история, ее никто не может скрыть, и о ней всегда открыто все говорят и ею гордятся».

Этапы славного пути

Азиз Мамедкерим оглу Алиев родился 1 января 1897 года в селе Хамамлы Иреванской губернии. Начальное образование получил в русско-татарской гимназии города Иреван, которую в 1917 году окончил с золотой медалью. В том же году при поддержке выдающегося мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева он поступил в Военно-медицинскую академию в Петрограде (ныне Санкт-Петербург), считавшуюся одним из самых престижных высших медицинских учебных заведений России.

В 1918 году, успешно окончив первый курс, Азиз Алиев во время летних каникул вернулся в родной Иреван. В этот период, как и во всем Западном Азербайджане, вооруженные армянские банды совершали массовые убийства мирного азербайджанского населения, грабили имущество, сжигали дома, уничтожали памятники материальной культуры и оскверняли могилы. Не щадя стариков, женщин и детей, они пытались стереть со страниц истории наследие народа с древним и богатым прошлым.

Азиз Алиев, спасая свою семью от резни, перевез ее в село Шахтахты Шарурского района Нахчывана. Из-за сложившейся ситуации он не смог продолжить обучение. Однако не оставил медицину, продолжал самостоятельно изучать медицинскую литературу и до июня 1920 года работал помощником врача в медпункте села Шахтахты.

В мае 1920 года дашнакские отряды при поддержке большевистских покровителей совершили вооруженное нападение на Шарурский район и учинили массовые убийства. Семья Азиза Алиева была вынуждена перейти реку Араз и поселиться в селе Араблар (ныне Полдашт) в Южном Азербайджане. Там Азиз Алиев работал помощником врача в местном медпункте. В июне 1921 года он вместе с семьей вернулся в село Шахтахты, где также работал помощником врача, а в мае 1923 года переехал в Баку.

До сентября 1927 года Азиз Алиев работал в Совете народных комиссаров Азербайджана. Одновременно продолжал образование и в 1927 году окончил медицинский факультет Азербайджанского государственного университета.

В 1928–1930 годах Азиз Алиев занимал должности заведующего лечебным отделением Народного комиссариата здравоохранения и директора Клинического института. В 1929 году защитил кандидатскую диссертацию. В декабре того же года был назначен заместителем народного комиссара здравоохранения.

В 1932–1934 годах Азиз Алиев занимал должность ректора Азербайджанского государственного медицинского института, а затем возглавил отдел здравоохранения города Баку.

В 1935–1936 годах он вновь был назначен ректором Азербайджанского государственного медицинского института. Под его руководством был разработан широкий план преобразований, направленных на развитие медицинского образования и науки. Азиз Алиев был убежден, что для подготовки национальных врачебных и научных кадров необходимы преподаватели высокой квалификации и современная медицинская литература на родном языке. По его инициативе азербайджанские ученые, работавшие в различных областях медицины, были привлечены к подготовке учебников, учебных пособий, монографий и методических рекомендаций на азербайджанском языке. В результате за 1930–1945 годы под руководством Азиза Алиева было подготовлено и издано 80 учебников и учебных пособий для студентов-медиков.

В 1934 году по инициативе Азиза Алиева и при содействии сотрудников института было создано Медицинское издательство. По его инициативе и под его редакцией впервые начал выходить «Журнал практической и теоретической медицины». С 1929 года Азиз Алиев являлся ответственным секретарем «Азербайджанского медицинского журнала», а в 1935 году был назначен его главным редактором. В 1933 году по инициативе Азиза Алиева в Азербайджанском государственном медицинском институте начала издаваться многотиражная газета «Во имя медицинских кадров».

Выдающийся ученый создал в Азербайджанском государственном медицинском институте ректорский фонд, на средства которого ежегодно приобретались одежда и обувь для нуждающихся студентов. Эта поддержка облегчала их материальное положение и служила стимулом к успешной учебе.

Ежегодно Азиз Алиев направлял наиболее способных студентов выпускных курсов в ведущие медицинские вузы России для продолжения обучения и приобретения практического опыта. Многие из них впоследствии вернулись в Азербайджан известными учеными и внесли значительный вклад в развитие отечественной медицины.

Академик Мустафа бек Топчубашев так говорил об Азизе Алиеве: «В области медицины у нас много выдающихся и заслуженных ученых и деятелей. Я работал со многими из них и знаю некоторых из них лично. Но Азиз Алиев был не просто личностью, его деятельность – славная страница и очень ценный этап в истории развития здравоохранения нашей страны».

Этот этап охватывал большой и ответственный период, в течение которого были проведены масштабные преобразования в системе здравоохранения и подготовлена значительная плеяда национальных кадров.

В январе–июне 1937 года Азиз Алиев одновременно занимал должности ректора Азербайджанского государственного медицинского института и ректора Азербайджанского государственного университета. В 1939 году защитил докторскую диссертацию. В 1938–1939 годах занимал должность секретаря Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.

В 1939–1941 годах являлся народным комиссаром здравоохранения Азербайджанской ССР, а с апреля 1941-го по сентябрь 1942 года занимал должность секретаря ЦК КП Азербайджана.

С сентября 1941 года по апрель 1942 года решением Государственного комитета обороны СССР в звании полковника Азиз Алиев был назначен членом Военного совета и политическим руководителем размещенной в Иране 47-й советской армии.

16 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР принял решение о назначении Азиза Алиева первым секретарем Дагестанского обкома партии и председателем Махачкалинского комитета обороны. С сентября 1942 года по декабрь 1948 года он занимал должность первого секретаря Дагестанского обкома партии.

За годы работы в Дагестане Азиз Алиев провел масштабные преобразования, за что в народе его с уважением называли «Созидатель Азиз». В течение этих лет высшие учебные заведения республики подготовили более 1600 высококвалифицированных специалистов. Более 100 молодых дагестанцев были направлены на обучение в высшие учебные заведения Москвы, а также в аспирантуру и докторантуру.

Возглавив Дагестан в тяжелые годы, Азиз Алиев сумел мобилизовать ресурсы республики на борьбу с фашизмом. В воспоминаниях современников подчеркивается, что он проявлял исключительную принципиальность в вопросах защиты интересов Дагестана, пользовался глубоким уважением населения республики. В отличие от трагических судеб многих народов Северного Кавказа, дагестанцы не подверглись массовой депортации. Исследователи связывают это и со взвешенной политикой, и с высоким авторитетом Азиза Алиева.

В 1949–1950 годах Азиз Алиев окончил Высшую партийную школу Академии общественных наук при ЦК ВКП(б) и был назначен инспектором ЦК ВКП(б). В 1950–1951 годах занимал должность заместителя председателя Совета Министров Азербайджанской ССР.

В сентябре 1951 года против него было сфабриковано дело «о сокрытии социального происхождения родителей». Азиз Алиев был освобожден от занимаемой должности и назначен директором Научно-исследовательского института ортопедии и восстановительной хирургии. С октября 1952 года по 3 марта 1954 года занимал должность заместителя главного врача Клинической больницы №3 им.Джапаридзе Сабунчинского района.

Справедливость в отношении Азиза Алиева восторжествовала. После смерти Сталина в марте 1953 года и последующего отстранения и ареста Мир Джафара Багирова Азиз Алиев в марте 1954 года был восстановлен в должности директора Научно-исследовательского института ортопедии и восстановительной хирургии. С 1956 года и до конца жизни он возглавлял Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей.

Азиз Алиев неоднократно избирался депутатом Верховных Советов СССР, Азербайджанской ССР и Дагестанской АССР, был награжден орденами и медалями.

Азиз Алиев скончался в 1962 году. Похоронен на I Аллее почетного захоронения в Баку.

Масштаб личности

Азиз Алиев до конца своей жизни оставался верен своим принципам, следуя пути честного, самоотверженного служения народу. Его жизнь стала примером внутренней стойкости, профессиональной ответственности и преданности делу, которому он посвятил себя без остатка.

Важное место в биографии Азиза Алиева занимает семья, оставившая заметный след в истории Азербайджана. Азиз Алиев был отцом выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой – спутницы жизни общенационального лидера Гейдара Алиева. В своих воспоминаниях Гейдар Алиев неоднократно отмечал атмосферу высокой культуры, уважения и человеческого достоинства, царившую в семье Азиза Алиева.

Из воспоминаний Гейдара Алиева: «Влюбился я только в одну женщину, это была моя жена. Тогда я работал в КГБ. Отец Зарифы ханум – Азиз Алиев работал на очень ответственной должности. Он был заместителем премьер-министра, потом руководил Дагестаном. Профессор… Очень хорошим человеком был, но руководитель Азербайджана Мир-Джафар Багиров невзлюбил его, думал, что Азиз Алиев займет его место. Поэтому Азиза Алиева уволили. Как раз в то время мы с Зарифой ханум были влюблены друг в друга. После того как ее отца уволили, вся семья оказалась под контролем. Записывали все наши с ней телефонные разговоры. Я тогда занимал не такую высокую должность в КГБ. Записи телефонных разговоров передали нашему министру. Он вызвал меня и спросил, есть ли у меня какие-то отношения с дочерью Азиза Алиева. Я сказал, что есть. “Что собираешься делать?”, – спросил он. Я ответил, что хочу жениться. “Нельзя”, – прозвучал ответ. Министр КГБ Азербайджана - русский, Емельянов. Он сказал, что у меня блестящее будущее, но если я это сделаю (женюсь), меня отстранят от должности. Потому что ее отец отстранен. Я спросил, что мне делать, Емельянов ответил: “Прекрати встречаться с ней”. Я вышел из кабинета… У меня не было даже квартиры. Мать и брат жили на мою зарплату. Как бы мы жили, если бы меня уволили? Но Зарифу ханум я очень любил. Мы стали встречаться тайно, в темных, скрытых уголках города... Она была очень хорошим человеком. Поняла, что из-за ее отца дело может обернуться очень плохо для меня. Сказала: “Ты можешь испортить себе жизнь из-за меня. Давай расстанемся”. Я не согласился. Сказал: “Если меня уволят, пойду работать в другое место. Там зарабатывать, конечно, столько не буду, но с тобой не расстанусь”. Это было в 1950 году, в 1951-1952 годах мы встречались тайно. А в 1953 году умер Сталин. Первый секретарь ЦК партии в Азербайджане был близким другом Сталина. Когда умер Сталин, его уволили, потом арестовали. Тогда я вздохнул спокойно. И нашего русского министра также отстранили от должности. Отца Зарифы ханум… пригласили в медицинский университет. То есть он был реабилитирован, и я женился в 1954 году, когда мне было 32 года. После 6 лет. Представьте себе, насколько я ее любил, что был готов пожертвовать ради нее всем. Вот такая штука – любовь. Я ждал ее 6 лет, почему? Я ничего не испугался, ни того, что меня уволят, ни того, что трудно будет жить. Я от нее не отказался. Вот это и есть любовь!»

Великий лидер называл Азиза Алиева одним из видных представителей азербайджанского народа. «Он был необыкновенным человеком - врачом, ученым, организатором здравоохранения. Он был государственным деятелем, министром, одним из руководителей Азербайджана в тяжелые годы, первым руководителем Дагестана в самые тяжелые годы ХХ века, работал в Москве, а затем в Азербайджане», - говорил общенациональный лидер.

Из воспоминаний Гейдара Алиева: «Я знал, что в отношении отца Зарифы ханым проводятся очень серьезные меры. Я знал об этих мерах. И я знал также, что он ни в чем не виноват. То есть, с политической или иной точки зрения на этом человеке нет ни единого пятна, ни вины. Но, к сожалению, в 1937-1938 годах, и даже в 1948-1950 годах органы государственной безопасности подвергали наказанию множество безвинных людей…».

Из выступления общенационального лидера Гейдара Алиева на торжественном юбилейном вечере, посвященном 100-летию со дня рождения Азиза Алиева, 1998 г.: «Благодаря своей многогранной деятельности, гуманизму, заботе Азиз Алиев стал одним из символов незыблемой дружбы народов Дагестана и Азербайджана. Это имеет особое значение для нашего народа, потому что наш народ, лучшие сыны Азербайджана, могут занять достойное место не только в своей стране, но и в других странах, республиках. Это рождает большое чувство гордости в сердце каждого азербайджанца». «В годы работы в Азербайджане и Дагестане он находился в тесном контакте с учеными… Он был очень интеллигентным, высокообразованным, культурным человеком… Сегодня Азербайджан является независимой республикой. Теперь мы свободные люди. Люди, работавшие в те годы и создававшие азербайджанскую науку, образование, здравоохранение, экономический потенциал и промышленность, заложили фундамент сегодняшней независимости Азербайджана. Мы не должны их забывать, мы должны помнить их, мы должны ценить их заслуги. Среди этих людей - Азиз Алиев».

Воспоминания великого лидера еще раз подчеркивают значимость личности Азиза Алиева как выдающегося ученого и государственного деятеля, сыгравшего важную роль в азербайджанской истории. Его вклад получил высокое признание не только в исторической памяти народа, но и на государственном уровне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, высоко оценивая деятельность Азиза Алиева, подписал 18 ноября 2016 года Распоряжение «О проведении 120-летнего юбилея выдающегося государственного деятеля и деятеля науки Азербайджана Азиза Алиева». Как отмечается в Распоряжении: «Работая на различных ответственных должностях, Азиз Алиев осуществлял плодотворную деятельность в области усовершенствования государственного управления, внес достойный вклад в формирование системы здравоохранения и медицинского образования в республике. Работа, проводимая им в годы Второй Мировой войны, имеет важное военно-политическое значение. Укрепление дружественных и братских связей между народами Азербайджана и Дагестана тесно связано с именем Азиза Алиева».

Память об Азизе Алиеве бережно хранится как в Азербайджане, так и в Дагестане. Его богатое научное и общественно-политическое наследие и сегодня сохраняет свою актуальность, оставаясь важной частью исторического и духовного опыта двух народов.

Многогранная деятельность выдающегося государственного деятеля - в сфере государственного строительства, развития науки, здравоохранения, укрепления дружественных связей между народами - по праву занимает особое место в истории. Жизненный путь Азиза Алиева, наполненный служением народу и верностью высоким идеалам, стал нравственным ориентиром для последующих поколений. Его жизнь - это живая традиция ответственности, гуманизма и созидания. Его имя по праву занимает особое место в исторической памяти, объединяя поколения и укрепляя чувство общности и преемственности.

Наследие Азиза Алиева - это не только часть прошлого, но и духовный ресурс настоящего, напоминание о том, что подлинное значение личности определяется масштабом служения людям и верностью своему делу. Именно такие личности остаются значимыми вне времени, помогая сохранять уважение к прошлому, веру в будущее и связь поколений.

При подготовке материала использованы выдержки из интервью общенационального лидера Гейдара Алиева турецкой газете «Sabah», из эпизодов документального фильма «Гейдар Алиев. О настоящей любви», (2001 год, режиссер Вагиф Мустафаев), данные электронного ресурса «Выдающийся государственный и научный деятель Азиз Алиев (1897-1962), сайта Музея истории медицины Азербайджана, и других открытых источников.