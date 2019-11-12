Все бренды мира в мультибрендовом бутике Maleone – ФОТО - ВИДЕО

Каждой из нас хотелось однажды оказаться в магазине, где можно было бы увидеть роскошные вечерние платья или наряды для похода на роскошный корпоратив, повседневные брендовые вещи, в которые одеваются звезды мирового шоу-бизнеса, а еще познакомиться с новыми, не похожими ни на какие другие, коллекциями от молодых и многообещающих дизайнеров.

Эту поистине женскую мечту осуществили сестры Хадиджа Джамал и Нурай Джамал – основатели бренда Maleone и одноименного мультибрендового бутика. Можно только удивляться тонкости вкуса и умелому выбору сестер Джамал, сумевших собрать в одном месте столько великолепных имен мировой fashion-индустрии.

Начнем с не слишком известных для азербайджанского покупателя брендов.

Итак,

Zayan the Label (ZTL)

Это довольно молодой бренд женской одежды и аксессуаров из ОАЭ (Эмираты) от дизайнера Zayan Ghandour из города Бейрут (Ливан). Роскошный дебют бренда состоялся в 2011 году на Неделе моды в Париже. Марку отличает использование неожиданных деталей и декоративных украшений, которые гармонично сочетаются с, на первый взгляд, несочетаемыми элементами дизайна. Создатели бренда утверждают, что они не подвластны времени: идя в ногу с трендами, они, тем не менее, не собираются ими ограничиваться. Кроме одежды, бренд создает каждый сезон собственные ткани и украшения.

Еще один бренд из Бейрута – это

Georges Hobeika

Его основатель Джордж Хобейка – ливанский дизайнер, который пошел по стопам своей матери: у той было небольшое ателье в Ливане. С детства обучившись азам будущей профессии, Джордж поехал в Париж, чтобы получить еще больше знаний. Молодому ливанцу сразу улыбнулась удача: ему удалось поработать в ряде достойных модных домов, в том числе и в легендарном Chanel.

В 1995 году Джордж вернулся в Бейрут и сразу же открыл собственный бренд, быстро ставший популярным в Ливане. Спустя шесть лет, в 2001 году, Джордж Хобейка решил вернуться в Париж, но уже с другой целью – покорить столицу моды. Первый показ ливанского дизайнера прошел с успехом, и уже через несколько лет Джордж стал весьма известным дизайнером среди французского бомонда. В 2010 году он решился на открытие здесь собственного шоу-рума, причем, на престижной Королевской улице. При этом его основное ателье с командой из 150 мастеров по сей день находится на его исторической родине - в Бейруте.

У бренда Georges Hobeika сегодня три основные развивающиеся линии изысканной одежды - Bridal, Signature и GH by Georges Hobeika.

Alexis

Бренд запустили в Майями еще в 2008 году дизайнеры Алексис и Ана Барбара. Этот семейный лейбл направлен на создание изысканных дизайнерских моделей, объединяющих универсальность, износостойкость и эффектные силуэты. Основой фирменной эстетики бренда являются роскошные принты и нарядные ткани, создающие завершенный образ. Alexis создан для женщин, стремящихся к изяществу и женственности.

Fausto Puglisi

Итальянский дизайнер Фаусто Пуглиси начал свою карьеру в мире моды в Нью-Йорке. Его коллекции привлекают внимание многих голливудских звезд, ведь они являют собой воплощение гламура, шика и роскоши. Имидж, создаваемый им, это сочетание поп-культуры и классических традиций. Многое он берет из Сицилии, итальянских фильмов в стиле неореализма, американской системы селебрити, римских гладиаторов, современной архитектуры и богатства средиземноморского барокко. Можно сказать, что одежда Фаусто – это идеал красоты на основе силы. Его гламурный образ в стиле гладиаторов был представлен самой Мадонной на шоу Super Ball в 2012 году. Сегодня среди поклонниц его таланта - Анна Делло Руссо, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Бритни Спирс, Мадонна и многие другие.

Vatanika

Vatanika Patamasingh – представительница нового поколения современной тайской моды, которая сегодня занимает отнюдь не последнее место в мировой fashion-индустрии. Молодой дизайнер родилась в Бангкоке. Девушка окончила в Лондоне Колледж искусства и дизайна имени святого Мартина, а по его окончании вернулась в Таиланд и запустила лимитированную коллекцию кожаных сумок, которые всегда были ее страстью.

Линия одежды под брендом Vatanika впервые появилась в 2011 году. Она сочетала в себе красоту, практичность, функциональность и разнообразие качественных материалов. Цель дизайнера – дать возможность женщинам почувствовать себя раскрепощенными, привлекательными и особенными.

Сегодня Vatanika – один из ведущих дизайнеров Таиланда, а кроме того, она сотрудничает с такими брендами, как L'Oréal, Diageo и LVMH. Ее лукбуки часто появляются на страницах всемирно известных глянцевых журналов.

VIVETTA

Виветта Понти основала собственный именной бренд в 2009 году. Эстетика бренда - силуэты, вдохновленные винтажной одеждой, посвященной сюрреализму и художникам-абстракционистам. В женской линии VIVETTA нет доминирования какого-либо цвета, а еще дизайнер экспериментирует с яркими принтами, деликатными материалами, насыщенными цветами, изысканной вышивкой и сложными орнаментами.

A.L.C.

Это очень популярный американский бренд модной одежды. Именно эту марку предпочитают голливудские звезды и знаменитости для выхода в свет. Автор бренда Андреа Либерман (Andrea Lieberman) спрятала свое имя за инициалами названия компании A.L.C.

Сегодня Андреа – одна из самых уважаемых стилистов Америки. Появившись в 2009 году с первой коллекцией, она сразу же покорила публику и завоевала титул Культового дизайнера. Бренд A.L.C. не только мгновенно стал мегапопулярным, но и вышел на международный уровень.

Продукция A.L.C. отличается выразительностью своих силуэтов, шикарной отделкой, грамотно продуманной детализацией и очень качественным исполнением. То есть, тем, что необходимо современной стильной женщине. При этом наряд можно дополнить украшениями и аксессуарами этой же фирмы.

Работы Андреа Либерман можно увидеть не только на прилавках самых престижных торговых точек планеты, но и на обложках глянцевых изданий. Среди поклонниц бренда - Гвен Стефани, Джей Ло, Кристен Стюарт, Элизабет Мосс и Ширли Мэнсон. При этом именно Ширли является музой дизайнера.

Valdrin Sahiti

Этот дизайнер из Сербии - настоящий волшебник, создающий вечерние платья из детской мечты каждой женщины. Это самые роскошные платья, которые только можно себе представить. Шикарные фасоны, неповторимая отделка и декор, красивые вышивки мелкими сверкающими камнями, стразами, бисером и пайетками… Каждое платье - результат долгих часов искусной ручной работы. Желание дизайнера – чтобы каждая его клиентка почувствовала себя настоящей принцессой. И ему удалось его выполнить на славу.

Zoë Jordan

Дочь легенды «Формулы-1» Эдди Джордона, а ныне известный лондонский дизайнер Зои Джордан основала свой fashion-бренд в 2011-м. Уже в 2013 году Джордан была включена в шорт-лист на премию Британского совета моды Vogue Fashion Fund. По ее собственным словам, подход к работе у нее четкий: все должно быть чисто, легко и без суматохи. Девушка, выросшая под рев моторов, в атмосфере постоянных приключений, выбрала в качестве своей героини энергичную девушку-сорванца, которая в то же время любит моду, смотрит на мир с неподдельным интересом и постоянно путешествует. Поэтому в одежде от Zoë Jordan женственные элементы сочетаются с мальчишескими и андрогинными, а минималистичные однотонные вещи — с яркими моделями в стиле sport-chic. Свитеры, платья и топы легко впишутся в гардероб современной молодой женщины, активной и уверенной в себе.

Karl Lagerfeld

И, наконец, вишенка на торте – царь и король моды, немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель Karl Lagerfeld.

Вплоть до своей смерти Карл Лагерфельд был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel, с которыми имел пожизненные контракты; в 1966-1983 и 1992-1997 годах также создавал коллекции для Chloé. Он также является основателем собственного Дома моды (в 1984 г.).

Коллекции легендарного дизайнера - это классические решения и рок-н-рольное настроение. Его бренд создает основу современного гардероба. По словам самого маэстро, «мода - это игра, к которой нужно относиться серьезно». Описать словами творения этого великого Мастера невозможно, это нужно видеть, покупать и обязательно носить.

Как видите, мы были правы: сказка наяву возможна, нужно только посетить мультибрендовый бутик Maleonе. Потому что при всем богатстве выбора, другой альтернативы найти в одном месте столько эксклюзивно представленных в Азербайджане брендов у вас просто нет.

Maleone Concept Store

Адрес магазина: ул. Койкеб Сафаралиевой, 12.

Телефон: (012) 511 81 88; (050) 511 81 88.

Интернет-магазин: https://www.maleone.com/

Соцсети бутика:

https://www.instagram.com/maleone_azerbaijan/

https://www.facebook.com/maleoneazerbaijan/

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