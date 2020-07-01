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Выделены средства на бурение 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе

Сегодня в 12:13 ~ 1 минута на чтение 394
Выделены средства на бурение 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения поливной водой посевных площадей и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Исмаиллинском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно Распоряжению с целью проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения поливной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков, а также для удовлетворения потребностей граждан в питьевой воде в семи населенных пунктах с численностью населения 37.660 человек в Исмаиллинском районе из средств, предусмотренных в распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета на 2020 год, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделены 700.000 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном Распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

С.Агаева

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