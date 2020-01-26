Выделены средства на капитальный ремонт автомобильных дорог в Сумгайыте

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселках и новых жилых массивах города Сумгайыт.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно документу, с этой целью из предусмотренного в государственном бюджете на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог выделено 6,4 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанной суммы.

1news.az