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Выгодная кредитная карта для индивидуальных предпринимателей от Azer Turk Bank 

Сегодня в 15:00 ~ 1 минута на чтение 148
Выгодная кредитная карта для индивидуальных предпринимателей от Azer Turk Bank 
Государственный Azer Turk Bank приступил к реализации нового проекта - кредитной карты Sahibkar - с целью упрощения доступа малых и средних предпринимательских субъектов к продуктам, предоставляемым банком, включая финансирование. 
 
Целью проекта является предоставление индивидуальным предпринимателям кредитной линии с льготным периодом и привилегированной годовой процентной ставкой посредством кредитной карты Sahibkar. 
 
Следует отметить, что кредитная линия на сумму до 5000 манатов с льготным периодом до 40 дней выдается в размере 80% от ежемесячного дохода предпринимателя и оформляется без поручителя или обеспечения. 
 
Получить кредитную карту Sahibkar от Azer Turk Bank можно оформив онлайн-заказ на веб-сайте банка или обратившись в любой офис обслуживания банка. 
 
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.atb.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945. 
 
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