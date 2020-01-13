Азербайджанка - призер Олимпиады сбежала из Ирана - ФОТО

Бронзовый призер Олимпийский игр-2016 по тхэквондо из Ирана Кимия Ализаде покинула свою страну.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщила сама иранская спортсменка азербайджанского происхождения посредством своей страницы в социальной сети Instagram.

Кимии Ализаде всего лишь 21 год, но она уже успела завоевать многочисленные медали разного достоинства на чемпионатах и кубках мира. Она также является победителем Гран-при.

В воскресенье, 12 января, она разметила пост на своей странице в Instagram, в котором рассказала о своем решении.

«С чего мне начать – с приветствия, с прощания или с соболезнований? Я всегда должна была повторять те слова, которые мне указывали, и носить ту одежду, которую мне приказывали. Мы лишь инструменты. Только наши медали ценятся, потому что их можно использовать в политических целях.

Никто не приглашал меня в Европу и не открывал передо мной двери. Но я страдала дома. Я хочу жить счастливо и заниматься тхэквондо. Это решение далось мне тяжелее, чем олимпийская медаль Рио».

Кимия Ализаде родилась в 1998 году в городе Кередж. Ее отец родом из провинции Зунуз, что вблизи Тебриза, а мать из Ардебиля.

Отметим, что ранее из Ирана уехал гроссмейстер по шахматам, действующий вице-чемпион мира в рапиде и первый номер мирового рейтинга среди юниоров Алиреза Фирузджа, который также прекратил выступать под флагом своей родины. Уже на чемпионате мира 2019 года по быстрым шахматам Фирузджа выступал под флагом Международной федерации шахмат (FIDE).

А в ноябре Германия предоставила статус убежища иранскому дзюдоисту Саиду Моллеи. 27-летний дзюдоист попал в заголовки газет после того, как проигнорировал требования иранских официальных лиц отказаться от участия в чемпионате мира по дзюдо, чтобы избежать конкуренции с израильтянами. После проигрыша в полуфинале он отправился в Германию, чтобы начать процесс подачи заявления о предоставлении убежища.

1news.az