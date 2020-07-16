Задержаны лица, совершившие провокацию во время шествия в Баку - ФОТО

~ 2 минуты на чтение 4280

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, произведено их задержание полицией.

Как сообщалось, в ночь с 14 на 15 июля в Баку тысячи людей собрались на площади перед зданием Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку Азербайджанской армии в связи с военными действиями на азербайджано-армянской границе в Товузском районе АР, начавшимися 12 июля после совершенной вооруженными силами Армении провокации.

Участники митинга скандировали: «Шехиды бессмертны, Родина неделима»; «Карабах является азербайджанским и будет им всегда»; «Герой-солдат, будь мужественным» и т.д.

К сожалению, около двух часов ночи небольшая группа провокаторов в толпе неожиданно попыталась направить митинг в другое русло и, позабыв о сражающихся на линии фронта солдатах и интересах Родины, спровоцировала некоторую часть собравшихся на то, чтобы ворваться в здание Милли Меджлиса, сломав двери и оконные стекла. Эти лица крушили мебель и оборудование в здании, а когда полиция пыталась навести порядок - организовали противостояние с правоохранителями, перевернули полицейский автомобиль, повредили другие полицейские автомобили, автобусы, забрасывали камнями сотрудников полиции.

Натали Александрова

Читайте по теме:

МВД Азербайджана о задержанных во время провокаций - ФОТО

Президент Азербайджана - о вчерашней провокации у Аллеи шехидов: «Все предатели и провокаторы будут наказаны» - ВИДЕО

Милли Меджлис о ночной провокации и погроме в здании парламента – ФОТО - ВИДЕО

События перед парламентом в контексте единства нации - почему важно помнить уроки истории

В Баку в ходе митинга в поддержку армии совершена провокация – ФОТО – ВИДЕО