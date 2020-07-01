Замира Скаттолон о жизни в Америке: «Я имела четкую цель – попасть в Голливуд» - ФОТО

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Америка притягивает людей со всего мира, они переезжают туда с горящими глазами и амбициями в надежде на светлое будущее.

Замира Скаттолон (Дадашева) с детства грезила о Голливуде, поэтому, как только представилась возможность, собрала чемоданы и отправилась в погоню за американской мечтой.

Однако эта страна подарила ей не только шанс заниматься любимым делом, но и счастливую любовь, а еще открыла в молодой девушке предпринимательскую жилку.

1 news . az рассказывал читателям о нашей соотечественнице. Теперь же мы побеседовали с ней более подробно – о жизни на североамериканском континенте, а также о том, как получить долгожданную визу и остаться здесь навсегда. Ранеечитателям о нашей соотечественнице. Теперь же мы побеседовали с ней более подробно – о жизни на североамериканском континенте, а также о том, как получить долгожданную визу и остаться здесь навсегда.

Яркая студенческая жизнь

Я всегда мечтала переехать в Америку – страну бесконечных возможностей и найти свое место под солнцем. Для того чтобы легально проживать здесь, нужно выбрать один из следующих вариантов: выйти замуж за гражданина США, получить рабочую визу или поступить в один из местных университетов. Я выбрала учебу, потому что первые два варианта мне не подходили из-за слишком юного возраста – на тот момент мне было всего 17.

Рейтинг и престиж университета, в котором я буду получать образование, были для меня не важны, поэтому в ходе поисков я ориентировалась исключительно на стоимость обучения. Так я поступила в совершенно неизвестный и недорогой вуз – Lindenwood University, стоимость учебы в котором составляла всего 9 тысяч долларов в год с учетом, что университет предоставил мне 50% скидку. Студентам также предлагали работать на кампусе - либо на зарплату, либо с вычетом данной суммы из стоимости обучения. Я предпочла второй вариант, чтобы облегчить моему отцу финансовую нагрузку.

Мой университет находился в городке Сент-Чарльз. Здесь проживали только студенты. В целом, в нашем кампусе было все, что угодно, начиная от баров, клубов, магазинов и заканчивая даже ресторанами McDonalds и Starbucks, поэтому выходить за пределы студенческого городка просто не было нужды. Единственный минус – здесь не было ни одного вида общественного транспорта, и для передвижения внутри огромнейшей территории кампуса пришлось приобрести автомобиль. Однако они так дешево стоят в Америке, что купить машину здесь можно даже за 800$. А еще радовало то, что в нашем кампусе было много русскоязычных людей и непосредственно азербайджанцев.

Из-за того, что наш университет особо ничем не выделялся, он создавал себе славу искусственным образом, приглашая на бесплатное обучение спортсменов и победительниц конкурсов красоты. Им предоставляли не только полную стипендию, но еще и денежный приз в размере 40 тысяч долларов. Это очень притягивало людей, поэтому в нашем кампусе ходили практически одни спортсмены и модели (смеется).

На третьем курсе я познакомилась со своим будущим мужем – бразильцем, который, как и я, обучался бизнес администрированию и политической науке. Параллельно он профессионально играл в теннис, однако строить дальнейшую карьеру решил по своей специальности. Я же имела четкую цель – стать актрисой и попасть в Голливуд, поэтому в моих планах было отправиться в Лос-Анджелес после окончания обучения. Все мои знакомые, которым я рассказывала о своих желаниях, удивлялись, считая, что я поставила перед собой невыполнимую задачу. А мой возлюбленный поддержал меня и предложил отправиться туда вместе.

Первая роль в Лос-Анджелесе

Этот город оказался просто необыкновенным и сразу покорил мое сердце. Здесь буквально каждый человек представлялся актером – официант, водитель Uber, даже чистильщик туалетов, все говорили, что они просто подрабатывают в ожидании своей большой роли (смеется). В дальнейшем, поездив по Америке, я поняла, что здесь у каждого города своя репутация. В Майами, например, все бизнесмены. В Нью-Йорке – финансисты. В Остине или Сан-Франциско все работают в технологических компаниях, таких как Google, Facebook, Instagram, Snapchat. В Лос-Анджелесе, как я уже сказала, каждый был актером.

Оказавшись в этом городе, я каждый день ходила на кастинги. А еще старалась сидеть в кофешопах, где часто снимаются фильмы. Сидела с компьютером, попивала кофе и надеялась, что в один прекрасный день меня кто-то заметит. Так и произошло (улыбается). Один известный кинематографист Эрик Верхейм подошел ко мне и пригласил сняться в своем комедийном TV-шоу «Candy Ranch The Three Loco».

Это была моя первая роль, и я считала большим везением то, что смогла заполучить ее. Она включала в себя 13 линий разговорной речи. Для человека, который не имеет вообще никакого опыта, заработать даже одну линию довольно сложно. А мне довелось отхватить целых 13! После этого меня сразу приняли в Screen Actors Guild, и актерская карьера пошла намного легче. Чаще всего меня приглашали сниматься в рекламах, где я всегда получала главные роли. Однако, наслаждаясь жизнью в Лос-Анджелесе, я совершенно не заметила, как срок моего легального нахождения в Америке подошел к концу.

Томительное ожидание визы

Дело в том, что после окончания обучения каждому студенту предоставляется возможность воспользоваться услугами OPT (Optional Practical Training). Это означает, что в течение следующего года ты должен найти компанию, которая будет спонсировать твою рабочую визу. Никому не советую полагаться на этот вариант, потому что он практически нереален. Мой муж через это прошел, однако компании, в которой он работал, потребовалось потратить огромные средства и нанять 6 разных адвокатов, чтобы доказать, что он может выполнять работу, которая непосильна ни одному гражданину Америки.

В итоге ему предложили перебраться в Майами, где получить рабочую визу было гораздо проще, учитывая, что в этом городе очень много эмигрантов, среди которых практически нет образованных людей, владеющих несколькими языками. Мой муж имел высшее образование, владел английским, португальским и испанским, поэтому именно в Майами, после стольких мучений и потраченных нервов, ему, наконец, посчастливилось получить рабочую визу.

В связи с переездом мне пришлось бросить свою актерскую карьеру в Лос-Анджелесе. Однако в Майами я нашла одно агентство, которое подало от моего имени на визу талантов. Я очень хотела получить свою собственную визу, чтобы не зависеть от мужа и иметь возможность сниматься дальше. В процессе ожидания я решила не простаивать и запустила видеоблог на Youtube про путешествия и жизнь в Майами, которую все романтизируют. В скором времени мы поехали отдохнуть в Бразилию, где я записала ролик, который набрал больше миллиона просмотров. Поняв, что у меня это неплохо получается, я решила развивать свой канал, который на данный момент имеет около 25 тысяч подписчиков.

А еще я решила использовать этот перерыв в актерской карьере с пользой и занялась предпринимательством. Учитывая, что недвижимость в Майами очень дешевая, я получила лицензию риелтора и решила взять в банке ипотеку на квартиру.

Бизнес на недвижимости

Получить ипотеку в Америке очень просто – достаточно иметь хорошую кредитную историю. Здесь поголовно у каждого человека имеется своя кредитная карта – для американцев это, грубо говоря, определение твоего статуса. Поэтому с момента переезда в Америку я сразу получила социальный номер и свою первую кредитку с небольшой суммой, которую тратила, а потом потихоньку выплачивала. Ежегодно я обновляла свою карту, повышая ее уровень и получая все больше средств, и к моменту обоснования в Майами у меня уже была возможность взять столько средств, сколько было необходимо для покупки квартиры. Тем более тогда в Америке был кризис, который привел к снижению цен. Да и проценты на ипотеку здесь очень низкие – от 2,9 до 4%.

Купленную квартиру я сдавала туристам на www.airbnb.com на протяжении двух лет, и за это время она не пустовала ни дня. Плюс ко всему я брала у туристов 50$ на уборку, хотя занималась этим сама. Это было несложно, учитывая, что все мои жильцы отличались чистоплотностью и сами выносили за собой мусор – мне оставалось только поменять постельное белье, повесить новые полотенца и при необходимости подмести. Такими темпами покрыть ипотеку удалось довольно быстро.

Мне очень понравилось этим заниматься, и я решила повторить этот процесс во второй раз. Поставила эту квартиру под залог в банке и взяла сумму, равную ее стоимости, на которую купила вторую квартиру. Она также сдавалась в аренду туристам, и в итоге я повторила весь этот процесс в третий раз.

Потом мне пришла в голову мысль – а почему бы не купить какую-то дыру, где можно сделать ремонт, и продать ее подороже? Ведь ремонт – это такая вещь, которая практически никому не нравится. Все хотят получить готовое помещение, куда можно зайти и жить. И только я зачем-то прихожу в неописуемый восторг, когда украшаю дом, подбираю мебель, ломаю стены и меняю кафель – у меня даже слюни текут, когда я об этом думаю (смеется). Так, в этом необычном пристрастии я увидела возможности для новой деятельности.

Как я уже сказала, у меня была лицензия риелтора, что позволяло мне каждый раз экономить 6%, которые нужно отдавать за риелторские услуги. В основном, я покупала квартиры, которые выставлялись на акциях. Это были квартиры, конфискованные банками у людей, которые не могли выплатить свои ипотеки. Банкам, естественно, было не выгодно долго заниматься этими домами, поэтому они сразу продавали их по привлекательной цене. На этих акциях можно было купить квартиру за 30-40 тысяч долларов, но только наличными средствами.

Что же касается визы талантов, то, потратив неимоверное количество усилий, времени и сил, мне в конечном итоге удалось ее получить. После чего мы с мужем начали ездить по городам, присматриваясь к новому месту жительства. Продолжать оставаться в Майами нам не хотелось – несмотря на то, что этот город по праву можно назвать одним из красивейших городов в мире, здесь очень грубые люди. Это объясняется тем, что практически все население Майами, как я уже сказала, составляют не американцы, а эмигранты – из России, Кубы, Колумбии, Венесуэлы и других стран.

О кастингах в Америке

Пожив в общей сложности в семи городах Америки, мы обосновались в Нью-Йорке. Но в скором времени снова планируем переезжать. Моя актерская карьера восстановилась, у меня даже есть свой агент, которая помогает мне вести дела. И когда люди спрашивают – нужно ли обязательно проживать в Лос-Анджелесе, чтобы работать актрисой, я отвечаю – нет, это не имеет никакого значения. Потому что физическое присутствие актера на кастингах совсем не обязательно.

Это может показаться странным, но за последние годы практически все режиссеры перешли на удаленную работу. Им не выгодно приглашать в свой офис десятки и сотни разных актеров, тратить время на знакомство и общение, поэтому они на первом этапе рассылают объявления о наборе во все штаты Америки и просят всех заинтересованных актеров записать на видео свою игру из дома. А потом выбирают нескольких человек, которые им больше всего понравились, и уже приглашают в офис.

Параллельно я иногда пою. Но для поп-музыки я уже слишком старая, в этой сфере пользуются спросом молодые девушки максимум до 24 лет. Для актерской же карьеры нет возрастных ограничений. Когда мы смотрим какое-нибудь TV-шоу, мы видим и бабушек, и мам, и молодых девушек, и детей – причем, критерием для отбора не выступает красота и хорошее телосложение, упор делается на среднестатистических актеров, чтобы зрители могли себя с ними ассоциировать. Поэтому в актерстве легче пробиться, чем в поп-музыке.

Постичь «американскую мечту» реально

В университетские времена я приезжала в Баку несколько раз в год. После замужества же никак не получалось посетить родину. В этом сыграл определенную роль тот факт, что в Азербайджане у меня никого не осталось, кроме родителей, но они сами довольно часто приезжают к нам в Америку и подолгу здесь остаются. Все остальные родственники и друзья давно разъехались по разным странам. Однако после того, как ситуация с коронавирусом утихомирится, мы с мужем планируем, наконец, сюда приехать, потому что он очень хочет увидеть мою родину.

Напоследок хочу сказать, что «американская мечта» существует. Мне кажется, из всех стран в мире именно Америка дает человеку столько возможностей. Тем не менее, пробиться здесь не так легко, как кажется, и деньги с неба не будут сыпаться на ваши головы. Но если прилагать усилия, изучать языки, получить здесь хоть какое-то образование, то вы увидите, что в Америке намного легче заработать, чем в других странах.

Здесь очень высокие зарплаты вне зависимости от города. Даже самая неквалифицированная работа и самый низкооплачиваемый труд позволят вам оплатить базовые потребности – квартиру, машину, содержание семьи и ребенка. То есть, комфорт будет всегда. А если вы хотите больше, чем простой комфорт, можно заняться бизнесом, и государство не будет цепляться к тебе с налогами, с ненужной бюрократией. Мне, например, государство ежегодно возвращает до 5 тысяч долларов, считая, что я переплатила налоги, связанные с моей недвижимостью. То есть, здесь система до такой степени работает прозрачно.

Поэтому, если вы хотите перебраться в Америку, ничего не бойтесь! Идите за своей мечтой, и эта страна будет к вам благосклонна!

Лейла Мамедова