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Завтра в Баку тепло, до +21

Сегодня в 13:36 ~ 1 минута на чтение 126
Завтра в Баку тепло, до +21

12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер северо-западный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от +9 до +13, днем от +17 до +21 градуса. В Баку ночью от +10 до +12, днем от +18 до +20 градусов.

Атмосферное давление 769 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 55-65%.  

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11, днем от +17 до +22 градусов, в горах ночью от +1 до +6, днем от +12 до +17 градусов.

Ф.Багирова

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