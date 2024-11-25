Азербайджан стал вторым на Кубке Европы по дзюдо

Сборная Азербайджана по дзюдо заняла второе место в общекомандном зачете на Кубке Европы по дзюдо, завершившемся в Салониках (Греция).

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых наград. Чемпионами стали Зейд Алескеров (60 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг), серебряную медаль взял Фахри Сахибзаде (66 кг), а Анар Гулиев (50 кг), Рустам Гасымзаде (55 кг), Саид Шарифов (73 кг), Амин Мехтиев (81 кг) и Тунар Фарзалиев (+90 кг) стали бронзовыми призерами.

При этом в мужском зачете наша сборная стала первой.