Грузинская партия «Коалиция за перемены» отказалась от мандатов

Оппозиционная партия Грузии «Коалиция за перемены», которая заняла второе место на парламентских выборах 26 октября, внесла в законодательный орган заявление об отказе от депутатских мандатов.

«То, что мы сегодня делаем, не означает, что мы отказываемся от представительства народа, от мандатов достижения перемен. Наоборот, то, что мы делаем сегодня - это путь полной делегитимации этого так называемого парламента», - сказал журналистам один из лидеров партии Ника Мелия, внося заявление об отказе от мандатов в канцелярию парламента.

В парламент внесли заявления и другие представители партии, которые получили мандаты по итогам выборов. Ранее «Коалиция за перемены», а также две другие оппозиционные партии – «Сильная Грузия» и «Единство - Национальное движение» - внесли в ЦИК заявления об аннулировании своих избирательных списков. Это означает, что депутатов, отказавшихся от мандатов, не смогут заменить следующие по списку люди. Что касается четвертой оппозиционной партии, прошедшей в парламент – «Гахария за Грузию», то она так же, как три другие, не признает результатов выборов, но и не заявляет о намерении отказаться от мандатов.

Один из лидеров оппозиции, представитель партии «Единство - Национальное движение» Георгий Вашадзе ранее заявил, что в электронной форме направил в парламент заявление об отказе от мандата.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии – «Коалиция за перемены», «Единство - Национальное движение», «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию». Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов.

Окончательное решение об аннулировании мандата депутата принимает парламент голосованием. Пока не известно, проголосует ли правящая партия за лишение мандатов оппозиционных депутатов.

Источник: ТАСС