 РФ работает над преобразованием «3+3» в полноценную организацию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

РФ работает над преобразованием «3+3» в полноценную организацию

First News Media15:14 - Сегодня
РФ работает над преобразованием «3+3» в полноценную организацию

Россия ведет работу по трансформации платформы «3+3» по Южному Кавказу в полноценную организацию.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на втором общественном форуме «Россия – Армения».

«Важное место в гармонизации интересов всех стран региона отводим платформе регионального сотрудничества «3+3». Работаем над ее трансформацией в полноценную организацию по взаимодействию на Южном Кавказе», - сказал замминистра.

Платформа «3+3» подразумевает широкое сотрудничество шести стран региона Южного Кавказа (это - Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия). Грузия многократно приглашалась к участию в этом формате, но пока не подключалась к его работе. Состоялись три встречи глав МИД в таком формате - в Москве, Тегеране и Стамбуле.

Источник: ТАСС

Поделиться:
268

Актуально

МнениеЧад Франции не рад: Париж продолжает терять позиции в Африке, французская ...
МнениеЗападные сценарии дестабилизации на постсоветском пространстве: Грузия, Украина, ...
ПолитикаСтала известна повестка дня очередных заседаний Милли Меджлиса
МнениеСудебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной ...

Политика

В Парламенте состоялось обсуждение бюджетного пакета на 2025 год во втором чтении
Стала известна повестка дня очередных заседаний Милли Меджлиса
в Москве мигрантов обяжут оформлять электронные удостоверения
Посол Кувейта вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

Выбор редактора

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО
Азербайджанская инвестиционная компания вносит вклад в устойчивое развитие ненефтяного сектора

Новости для вас

Назначена дата муниципальных выборов в Азербайджане
Из Германии реадмиссированы 37 граждан Азербайджана
Путин: ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе
Хикмет Гаджиев назвал неприемлемыми обвинения главы МИД ФРГ против Азербайджана

Последние новости

Западные сценарии дестабилизации на постсоветском пространстве: Грузия, Украина, Армения и снова Грузия?Сегодня, 22:01Стало известно о состоянии пострадавших в результате обвала в Масазыре - ОБНОВЛЕНОСегодня, 21:40У парламента Грузии возобновилась акция протеста - ВИДЕОСегодня, 21:22В Парламенте состоялось обсуждение бюджетного пакета на 2025 год во втором чтенииСегодня, 21:00Налоговые органы Азербайджана и Швеции обсудили перспективы совместной деятельностиСегодня, 20:42Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУСегодня, 20:20Стала известна повестка дня очередных заседаний Милли МеджлисаСегодня, 19:45Шарль Мишель передал свои полномочия Антониу КоштеСегодня, 19:31в Москве мигрантов обяжут оформлять электронные удостоверенияСегодня, 19:15Лица, объявленные в международный розыск, экстрадированы из России в АзербайджанСегодня, 19:00СМИ: Сирийские повстанцы вошли в АлеппоСегодня, 18:40ПАРКИ БАКУ. Обновленный Центральный ботанический сад – ВИДЕО - ФОТОРЕПОРТАЖСегодня, 18:22В Баку прошел концерт камерного оркестра – ФОТОСегодня, 17:40Депутат Нигяр Мамедова о бытовом насилии: «Мы должны обеспечить как интеграцию пострадавших в общество, так и реабилитацию тех, кто совершил насилие»Сегодня, 17:23Баку продолжает готовится к зиме - ФОТОСегодня, 17:19В декабре температура воздуха будет близка к климатической норме – ПРОГНОЗСегодня, 17:16​​​​​​​В Сети появились редкие кадры из семейного архива Таира Салахова - ФОТОСегодня, 17:10С картой рассрочки Birbank - возможность 9 месяцев беспроцентной рассрочки на TrendyolСегодня, 16:57Чад Франции не рад: Париж продолжает терять позиции в Африке, французская оппозиция требует отставки МакронаСегодня, 16:37Программа «Əlaçı», организованная компанией PASHA Holding, продолжает свою деятельностьСегодня, 16:33
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35