РФ работает над преобразованием «3+3» в полноценную организацию

Россия ведет работу по трансформации платформы «3+3» по Южному Кавказу в полноценную организацию.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на втором общественном форуме «Россия – Армения».

«Важное место в гармонизации интересов всех стран региона отводим платформе регионального сотрудничества «3+3». Работаем над ее трансформацией в полноценную организацию по взаимодействию на Южном Кавказе», - сказал замминистра.

Платформа «3+3» подразумевает широкое сотрудничество шести стран региона Южного Кавказа (это - Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия). Грузия многократно приглашалась к участию в этом формате, но пока не подключалась к его работе. Состоялись три встречи глав МИД в таком формате - в Москве, Тегеране и Стамбуле.

Источник: ТАСС