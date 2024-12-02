Элтон Джон признался, что почти ослеп

77-летний всемирно известный британский певец, пианист и композитор Элтон Джон не смог увидеть собственный мюзикл «Дьявол носит Prada», премьера которого состоялась в Лондоне.

«Я потерял зрение и не вижу сцену. Я не мог видеть представление, но оно мне понравилось. Мне тяжело видеть, но мне нравится это слышать, и сегодня вечером это звучало хорошо. Спасибо, что пришли!» — цитирует Э.Джона британская газета Mirror.

Исполнитель добавил, что ослеп на правый глаз летом, когда подхватил инфекцию, подчеркнув, что выздоровление - небыстрый процесс, но есть надежда, что зрение все же вернется.

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