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Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау в ряде сфер - ФОТО

First News Media18:45 - Сегодня
Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау в ряде сфер - ФОТО

2 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинеи-Бисау Карлосом Пинто Перейрой в рамках ее визита в нашу страну.

Как сообщили в МИД, встреча Джейхуна Байрамова и Карлоса Пинто Перейры в формате один на один продолжилась встречей в расширенном составе с участием делегацией с обеих сторон.

На встрече в расширенном составе были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау, возможности взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной, туристической, энергетической и других сферах.

Джейхун Байрамов коснулся важной роли взаимных контактов между двумя странами, в том числе визитов на высшем и высоком уровне в развитии сотрудничества. В этом контексте было отмечено значение визита Президента Гвинеи-Бисау в нашу страну в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которую принимал Азербайджан, а также состоявшейся в ходе него встречи глав двух государств.

Была доведена до внимания важность задействования механизма политических консультаций с точки зрения обсуждения перспектив развития двусторонних отношений. Подчеркнута важность расширения торгово-экономических связей, обмена опытом по разработке природных ресурсов и обеспечению оказания госуслуг, а также использования стипендиальных программ и их возможностей в сотрудничестве в области образования и организации тренингов. В частности, была подчеркнута готовность к сотрудничеству во внедрении модели ASAN xidmət в области оказания государственных услуг гражданам.

Было отмечено, что Азербайджан придает особое значение дальнейшему расширению связей со сторонами Африканского континента, в том числе Гвинеей-Бисау. В этом контексте подчеркнуто значение принятой по инициативе Азербайджана в период его председательства в Движении неприсоединения резолюции «Об обеспечении равного, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19 по приемлемым ценам», а также провозглашенных двух призывов по поддержке африканских и малых островных развивающихся государств в постпандемийный период.

Было отмечено значение продолжения и впредь совместной деятельности, направленной на продвижение общих интересов в рамках многосторонних платформ, в частности, ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения.

Дж.Байрамов также проинформировал о ситуации и реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также процессе нормализации и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

Затем Джейхун Байрамов и Карлос Пинто Перейра подписали Меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между Азербайджанской Республикой и Республикой Гвинея-Бисау.

В заключение министры выступили с заявлениями на пресс-конференции по итогам встречи.

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