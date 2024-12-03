Как проходит строительство стадиона в Гяндже? – ВИДЕО

В Гяндже продолжается строительство нового стадиона.

На данный момент на арене идет возведение трибун. Спортивный портал Sportinfo.az поделился видеокадрами строительных работ.

Напомним, что 9 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент Гянджинского городского стадиона.

В рамках работ по реконструкции площадь стадиона будет расширена до 10 гектаров. Зрительская вместимость стадиона, который будет построен по стандартам УЕФА 4-й категории, по проекту составит 15 тысяч 464 места. На стадионе предусмотрены соответствующее количество сидячих мест в зонах VVIP, VIP, SKY-box, для представителей медиа и зрителей с ограниченными возможностями здоровья, раздевалки для футболистов, конференц-зал, медпункт, комнаты для судей и технического персонала и другие необходимые помещения. В то же время, согласно проекту, внутри стадиона будут созданы пункты продажи билетов, а также различные объекты общественного питания, наземные автопарковки и контрольно-пропускные пункты. Стадион будет оснащен соответствующими требованиям УЕФА системами освещения, акустики, вещания, интернета, безопасности, входа-выхода. Ввод стадиона в эксплуатацию создаст все условия для проведения соревнований как местного, так и международного уровня.

Ожидается, что на арене состоится официальная церемония открытия III Игр стран СНГ, которые в 2025 году пройдут в Азербайджане.