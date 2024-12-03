Азербайджанский спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу

В Москве завершился чемпионат мира по пауэрлифтингу по версии AWPC/WPC/WPSO-A/WPSO.

За медали турнира, в котором состязались около 560 спортсменов, боролись представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Венгрии, Чехии, России и других стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, член сборной Азербайджана по пауэрлифтингу Заур Джафаров в 7-й раз стал чемпионом мира с результатом 320 килограммов в движении bench press. Он в третий раз завоевал титул «Элитарного спортсмена».

Наш атлет также завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходившем по версии AWPC/WPC в финском городе Сало 9-14 июня этого года. Этот титул он завоевал в 7-й раз с результатом 263 килограмма в движении bench press версии AWPC. К тому же, он установил новый европейский рекорд и был удостоен звания абсолютного чемпиона соревнований.

Отметим, что заслуженный мастер спорта Азербайджана Заур Джафаров, успешно представляя страну на престижных соревнованиях, неизменно занимает самые высокие места.