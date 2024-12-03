Посол США в Азербайджане подал в отставку

Посол США в Азербайджане Марк Либби объявил о своей отставке с этой должности.

В своем заявлении, опубликованном на странице американского посольства в Facebook, дипломат сообщил, что на этот шаг пошел в связи с проблемами со здоровьем.

«С тяжелым сердцем я объявляю о своей отставке с дипломатической службы США. Проблемы со здоровьем, о которых я говорил в своих показаниях перед Сенатом США в 2023 году, к сожалению, сохраняются. С момента приезда в Баку я пользовался превосходной медицинской помощью, в том числе и от диагностической радиологической группы в Mərkəzi Klinika, которой особенно благодарен. Но последние результаты анализов показывают, что мне пора вернуться домой, чтобы полностью сосредоточиться на своем здоровье. Поэтому я выйду на пенсию вскоре после того, как мы закончим этот исключительно напряженный, но исключительно успешный 2024-й календарный год. Я намерен использовать оставшиеся несколько недель в Азербайджане, чтобы подготовить почву для успешного 2025 года и повысить осведомленность о раке», - говорится в заявлении посла.

Он подчеркнул, что гордится работой, которую команда посольства США и он сам проделали в Азербайджане за время его пребывания в Баку.

«Мы укрепили связи между людьми, спонсируя программы изучения английского языка, значительно увеличив число азербайджанских студентов, обучающихся в США, и организовали визиты в Азербайджан разных американских ученых, спортсменов и представителей культуры. Мы способствовали более глубокому экономическому сотрудничеству, особенно в переходе от традиционной к возобновляемой энергии. И наше тесное сотрудничество для достижения успешного результата на COP29 продемонстрировало, что правительства Соединенных Штатов и Азербайджана могут работать вместе, чтобы изменить мир к лучшему, когда мы направляем свои усилия на это», - подчеркнул Либби.

Он отметил, что еще многое предстоит сделать для содействия «достойному миру на Южном Кавказе».

«Но я считаю, что с трудом достигнутые улучшения, которые мы увидели за последний год в наших двусторонних отношениях, заложили основу для более широкого и успешного сотрудничества в этих и других областях в предстоящие недели, месяцы и годы. Я уезжаю с большим оптимизмом относительно будущего отношений США и Азербайджана. Я также уезжаю с большой любовью к стойким людям, поразительной природной красоте и восторженному гостеприимству, с которым мы с женой Данусией сталкивались повсюду в Азербайджане. Благодарю всех! Да хранит Аллах эту прекрасную страну!» - резюмируется в заявлении.