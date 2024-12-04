В Азербайджане будет функционировать Европейская академия тяжелой атлетики

Азербайджанская тяжелая атлетика добилась исторического успеха.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (ФТАА), на очередном конгрессе Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), состоявшемся 4 декабря в Бахрейне, кандидатура на открытие Европейской академии тяжелой атлетики в Азербайджане была встречена с большим интересом. На мероприятии, в котором приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Мариана Василева, президент ФТАА Кямран Набизаде и ее вице-президент Фирдовси Умудов, с презентацией выступил представитель организации Тураб Теймуров.

В ходе презентации участникам конгресса была представлена информация об истории нашей страны, туристическом потенциале, широких инфраструктурных возможностях, большом опыте в организации международных мероприятий, спортивных достижениях, а также о внимании и заботе Президента Азербайджана Ильхама Алиева к спорту на государственном уровне, был показан специальный видеоролик.

Президент Международной федерации тяжелой атлетики Мухаммед Джалуд и другие официальные лица подчеркнули внимание, уделяемое спорту в Азербайджане, и пожелали успехов в деятельности Академии.

В Европейской академии тяжелой атлетики будут проходить международные тренерские курсы, семинары и лекции по лицензированию, а также соответствующие занятия для судей, спортсменов, подготовка по категориям и специальностям. В Академии будут преподавать представители из Европы и при необходимости специалисты из соседних стран. Ожидается, что Академия будет расположена на ASK Arena в Баку.

Отметим, что в мире будет функционировать всего пять таких Академий тяжелой атлетики. Наряду с Азербайджаном, этим правом обладают Китай в Азии, Египет в Африке, Куба в Америке и Самоа в Океании.

Кроме того, на конгрессе были заслушаны отчеты отдельных комитетов Международной федерации тяжелой атлетики, состоялись презентации коммерческих партнеров. Предложенные изменения в конституцию IWF были приняты по итогам голосования.