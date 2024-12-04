Российское противостояние в Кубке Азербайджана - ВИДЕО

Вчера состоялись три матча 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

В двух из трех матчей никакой борьбы, как и ожидалось, не вышло. Разница в классе между клубами премьер-лиги и Первой лиги колоссальна. Аутсайдер премьер-лиги «Сабаил», играя полувторым составом, без проблем обыграл «Гарадаг-Локбатан» (2:0), «Араз-Нахчыван» победил «Мингячевир» (3:1).

Центральным матчем 1/8 финала стало противостояние «Туран-Товуза» и «Сабаха». Особой краски данному противостоянию добавили главные тренеры. Как известно, «Сабах» на прошлой неделе возглавил экс-футболист сборной России Василий Березуцкий. А товузский клуб с начала сезона возглавляет именитый российско-туркменский специалист Курбан Бердыев. Матч получился довольно интересным, и победителя удалось выявить только в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось вничью (1:1), в дополнительное - команды забили еще по голу. А в серии пенальти точнее были игроки «Сабаха» (3:1).

Матч был омрачен тяжелой травмой молдавского игрока «Туран-Товуза» Дениса Марандичи, который сломал ногу на 20-й минуте.

Сегодня пройдут еще 5 матчей 1/8 финала. По афише, конечно же, привлекает внимание противостояние «Габалы» и «Карабаха». Но габалинский клуб в этом сезоне играет в Первой лиге и едва ли способен что-то противопоставить чемпиону.